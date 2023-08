Porto Alegre Porto Alegre: montagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha começa neste sábado

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A primeira etapa de montagem contempla 120 piquetes (anteriormente, seriam 43). Foto: Luciano Lanes/PMPA A primeira etapa de montagem contempla 120 piquetes (anteriormente, seriam 43). (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A montagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha 2023, no Parque Harmonia, começa neste sábado (12), às 8h. A previsão da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre é que os 235 piquetes serão erguidos ao longo do mês de agosto durante o dia e à noite para agilizar o trabalho.

A primeira etapa de montagem contempla 120 piquetes (anteriormente, seriam 43). A segunda fase começa em 16 de agosto com 22 piquetes, e a última inicia dia 19, com 93 piquetes. A montagem de todas as estruturas deve ficar pronta até 30 de agosto.

A presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre, Liliana Cardoso, diz que a entidade irá facilitar e auxiliar na condução dos trabalhos para que todos possam agilizar suas estruturas. O acampamento ocorre de 1º a 20 de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-montagem-dos-piquetes-do-acampamento-farroupilha-comeca-neste-sabado/

Porto Alegre: montagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha começa neste sábado

2023-08-11