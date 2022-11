Porto Alegre Porto Alegre anuncia novas mudanças nas linhas de transporte coletivo

Três linhas ampliam viagens, duas passam a andar sem cobrador e uma faz adequação de tabela horária Foto: Alex Rocha/PMPA Três linhas ampliam viagens, duas passam a andar sem cobrador e uma faz adequação de tabela horária. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre altera novamente a oferta de transporte coletivo para adequar a demanda de passageiros. São três linhas que ampliam viagens e uma que faz adequação de tabela horária. Além disso, as linhas 632 Nossa Senhora de Fátima e T10 triângulo/Antônio de Carvalho passam a circular sem cobrador a partir da próxima segunda-feira, 28.

As tabelas horárias podem ser consultadas no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a localização em tempo real pode ser verificada no aplicativo Cittamobi.

A partir de domingo (27):

– Linha 624 São Borja – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 42 para 44, sendo 22 por sentido. Ampliação de oferta ao longo do dia com adequação e redução do intervalo entre viagens. Primeiro horário saindo do bairro às 5h e último horário às 20h30min. Primeiro horário saindo do centro às 5h50 e último horário às 21h20. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 40 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 40 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 40 minutos.

A partir de segunda-feira (28):

– Linha 494.2 Batista Flores/Rubem Berta – Ampliação de duas viagens por dia, passando de duas para quatro, sendo duas por sentido. Horários bairro ao centro: 6h36 e 7h10; horários centro ao bairro: 18h27 e 19h20. Os clientes que utilizam a linha 494 nos horários das 7h10 bairro ao centro ou 19h20 centro ao bairro devem utilizar a linha 494.2.

– Linha T10 Triângulo/Antônio de Carvalho – Ampliação de 8 viagens por dia, passando de 76 para 84 viagens, sendo 43 no sentido Leste Norte e 41 no sentido Norte Leste. Ampliação de viagens ao longo do dia. Primeiro horário saindo do Campus às 5h55 e último horário às 22h40min. Primeiro horário saindo do triângulo às 6h27 e último horário às 22h. Intervalo médio entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 15 minutos. Intervalo médio entre as viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 25 minutos. Intervalo médio entre as viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 23 minutos. A linha também passa a circular sem cobrador a partir de segunda-feira (28).

– Linha T11.1 3ª Perimetral/até Dr. Campos Velho – Adequação de tabela horária. Oferta de 29 viagens por dia, sendo 16 no sentido Norte Sul e 13 no sentido Sul Norte. Linha opera como reforço da T11 a partir da Dr. Campos Velho.

