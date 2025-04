Colunistas Porto Alegre no centro do mundo: liberdade, coragem e inovação em movimento

Por Felipe Beck | 11 de abril de 2025

Nesta semana, Porto Alegre virou vitrine global da inovação. O South Summit Brazil tomou conta do Cais do Porto, conectando startups, investidores, grandes empresas e mentes inquietas de todo o mundo. E a verdade é uma só: o evento entregou muito mais do que networking e conteúdo — entregou um novo posicionamento de cidade.

Quem caminha hoje pelo Cais, entra no Embarcadero, almoça no Press ou troca ideias no 20barra9, sente na pele que algo mudou. Porto Alegre finalmente se reconectou com o Lago Guaíba — e consigo mesma.

A cena impressiona. Pessoas de diferentes países, sotaques e gerações conversando sobre o futuro da educação, do agronegócio, da saúde, da IA. Tudo isso num espaço que, até poucos anos atrás, era símbolo de abandono e esquecimento.

Como alguém que cresceu à beira do Guaíba, ver esse movimento acontecer é emocionante. Como alguém que já esteve no Vale do Silício, na China e em outros polos de inovação, posso afirmar: Porto Alegre não deve nada a ninguém. O que estamos construindo aqui é sólido, pulsante e, acima de tudo, autêntico.

Mas essa virada não começou ontem. Há alguns anos, tive o privilégio de participar do projeto embrionário do que viria a ser o Instituto Caldeira. Hoje, o Caldeira é um pilar do nosso ecossistema — e um lembrete de que quando o setor produtivo se une, sem depender do Estado, as coisas realmente acontecem.

E se o South Summit representa o agora, o Fórum da Liberdade, que aconteceu na semana passada, nos lembrou do porquê. Sem liberdade, não há inovação. Sem coragem, não há progresso.

Juntos, esses dois eventos formam uma poderosa metáfora: de um lado, a ideia; do outro, a ação. A visão e a execução. O pensamento livre e o empreendedorismo ousado.

E é impossível não lembrar dos obstáculos recentes. Em 2023, Porto Alegre enfrentou uma onda de calor absurda e um temporal histórico que quase inviabilizaram o evento. No último 31 de março, vendavais novamente nos colocaram à prova. As expectativas para essa semana eram muitas. As dúvidas também.

Mas Porto Alegre entregou. Com garra. Com ambição. Com liberdade.

Agora, vem a pergunta que importa: o que a gente faz com tudo isso? Vamos parar por aqui? Vamos esperar mais um ano para celebrar e depois voltar ao status quo? Ou vamos assumir de vez nosso papel no cenário global da inovação?

Está claro: Porto Alegre não é mais uma promessa — é um projeto em andamento.

Um projeto baseado em protagonismo, liberdade econômica, iniciativa privada e colaboração real entre quem constrói o futuro todos os dias.

O South Summit mostrou que temos densidade. O Fórum da Liberdade mostrou que temos valores. Agora, precisamos de continuidade. De ação. De mais gente que não assiste de longe, mas entra em campo.

Porto Alegre está no caminho. E você?

(Felipe Beck – Instagram: @felipebeck)

