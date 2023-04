Porto Alegre Porto Alegre: Nova unidade de conservação de vias inicia as operações no Extremo-Sul

Bairros atendidos serão Lageado, Belém Novo, Lami, Boa Vista do Sul, Extrema, São Caetano e parte do Chapéu do Sol Foto: Divulgação Bairros atendidos serão Lageado, Belém Novo, Lami, Boa Vista do Sul, Extrema, São Caetano e parte do Chapéu do Sol. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (10), têm início as operações na Zonal Extremo-Sul, que atenderá ruas e avenidas dos bairros localizados após o Chapéu do Sol. A nova unidade de conservação de vias soma-se às outras quatro já existentes nas zonas Norte, Leste, Sul e no Centro. A expansão do número de zonais é necessária para atender os bairros desta região de forma mais ágil.

As operações no Extremo-Sul vão começar ainda na sede da Zonal Sul, na Restinga, até que o espaço destinado à nova unidade, que fica na Estrada Jacques da Rosa, fique pronto. Os bairros atendidos serão Lageado, Belém Novo, Lami, Boa Vista do Sul, Extrema, São Caetano e parte do Chapéu do Sol.

Manutenção

“Sabemos que o Extremo-Sul da cidade cresceu bastante nos últimos anos e que precisamos voltar nossos esforços para atender as demandas de forma mais ágil. Esses bairros possuem o maior número de vias que não são asfaltadas e precisam de manutenção com maior periodicidade. Com a instalação de uma nova unidade, vamos conseguir multiplicar os serviços e ter mais eficiência”, explica o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Felipi.

Ao todo, as equipes contratadas por meio de licitação irão trabalhar com o apoio de nove máquinas, como retroescavadeiras, rolo compactador, motoniveladora e caminhão plataforma, além de ferramentas.

