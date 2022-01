Porto Alegre Porto Alegre oferece vacinação contra a covid e testagem neste sábado

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2022

Testagem rápida para covid estará disponível em nove unidades de saúde neste sábado. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém oferta de testagem rápida de antígeno para covid neste sábado (15), em nove unidades de saúde, das 9h às 16h. Já a vacinação contra o coronavírus irá ocorrer exclusivamente no Shopping João Pessoa, no mesmo horário.

Testagem – Os testes estarão disponíveis para quem apresenta sintomas da covid-19 (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de coronavírus e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem, todos passarão por avaliação clínica nos próprios locais.

Os pacientes que tiverem resultado negativo no teste de antígeno, mas que seguirem com sintomas, poderão realizar teste RT-PCR, mediante encaminhamento das equipes.

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, entre o terceiro e quinto dia após o último contato com o caso positivo de covid.

Vacinação – Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose no Shopping João Pessoa, além da dose de reforço da Janssen. A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF.

A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech até 20 de novembro (oito semanas) e Coronavac/Butantan para vacinados até 18 de dezembro (28 dias). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A dose de reforço da Pfizer estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose de qualquer imunizante até 15 de setembro (quatro meses) e imunossuprimidos com a segunda dose até 18 de dezembro (28 dias). Já a dose de reforço da Janssen estará disponível para pessoas vacinadas com a primeira dose do imunizante até 15 de novembro (dois meses).

Para receber a terceira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. Imunossuprimidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

No domingo (16), também haverá oferta de testagem rápida de antígeno para covid nas mesmas nove unidades de saúde, das 9h às 16h. Já a vacinação contra o coronavírus será retomada na segunda (17).

Sábado (15) das 9 às 16h

Pontos de Testagem:

– Tristeza

– Álvaro Difini

– Moab Caldas

– São Carlos

– Lomba do Pinheiro

– Morro Santana

– Assis Brasil

– Ramos

– Navegantes

Ponto de Vacinação:

– Shopping João Pessoa

Domingo (16) das 9h às 16h

Pontos de Testagem:

Confira os endereços dos locais aqui.

