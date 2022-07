Porto Alegre Porto Alegre participa de projeto para receber seguro contra desastres climáticos

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa pretende fornecer proteção para ações de melhoria da infraestrutura crítica e de defesa à população vulnerável. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, assinou, nesta quinta-feira (7), carta de intenção para participar do projeto-piloto chamado ProUrbano. O objetivo é desenvolver um seguro para gestão de risco de desastres.

Trata-se de um instrumento financeiro de infraestrutura urbana apoiado pelo Banco Alemão de Desenvolvimento e implementado pelo ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade). A assinatura ocorreu com a presença do secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo, e do secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm.

“Estamos extremamente comprometidos com o desenvolvimento sustentável e questões climáticas. Ter a oportunidade de aderir a um projeto como este nos traz a possibilidade de auxiliar principalmente as populações vulneráveis que são as mais afetadas em desastres naturais”, explicou Melo.

A iniciativa pretende fornecer proteção, por meio de um seguro, para ações de melhoria da infraestrutura crítica e de defesa à população em situação de vulnerabilidade para enfrentar desastres naturais causados por eventos climáticos extremos.

“Com a assinatura, Porto Alegre poderá receber apoio técnico e financeiro contra riscos crescentes de fenômenos cada vez mais frequentes associados à crise climática, que causam impactos como inundações e deslizamentos, por exemplo”, esclareceu Bremm.

O projeto ainda está em fase inicial. Será desenvolvida uma avaliação dos riscos de desastres existentes em cada cidade participante, as capacidades de financiamento e as necessidades de seguro. O passo seguinte será a criação de um seguro personalizado para a população vulnerável com necessidade de assistência de emergência e a reconstrução rápida de serviços de infraestrutura crítica.

Conforme Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI América do Sul, “o apoio técnico e os subsídios financeiros do ProUrbano só podem ser fornecidos aos governos municipais que estejam capacitados e comprometidos em incluir soluções de seguro contra riscos climáticos em suas próprias estratégias e na estrutura municipal”.

“Porto Alegre se credencia para participar de um projeto que irá colaborar efetivamente para a adaptação climática e incentivar uma política de investimentos em infraestrutura urbana resiliente à crise climática”, defendeu a diretora de políticas e projetos de sustentabilidade da Smamus, Rovana Reale Bortolini.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre