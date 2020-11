Porto Alegre Porto Alegre passa de 1.500 mortos por coronavírus

26 de novembro de 2020

Escolas não impactam na saúde, segundo secretário de Educação.

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de 55.772 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta quinta-feira (26). Entre estes, 47.030 pessoas se recuperaram e 1.511 morreram. Também foram registrados 155.715 casos negativos e outros 12.360 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estavam, até as 21h, com 262 casos confirmados de Covid-19 em adultos e um em pediatria. Há também 16 casos suspeitos de adultos e quatro infantis.

Escolas não impactam na saúde, diz secretário

A prefeitura apresentou dados e ações de acompanhamento das instituições de ensino em uma live nesta quinta-feira. Entre as ferramentas utilizadas como referência de informação e orientação estão o site Volta às Aulas, o guia de orientação das escolas e o boletim semanal, que está na quinta edição e mostra um panorama da situação do coronavírus nas instituições.

O secretário municipal de Educação, Adriano Brito, agradeceu o trabalho realizado nas escolas para seguir os protocolos de saúde, garantindo o correto acompanhamento dos casos de Covid-19, quando surgem. “A volta às aulas ocorreu sem impactar diretamente o setor de saúde, importante garantir que o processo não seja interrompido”, afirma.

Conforme o secretário-adjunto de Saúde, Natan Katz, é importante que os locais de ensino preencham semanalmente o formulário de monitoramento, disponibilizando o acesso das informações pela Central Escolas e demais equipes de saúde. Dados do boletim semanal de monitoramento mostram um acréscimo na participação de alunos, professores e funcionários em atividades presenciais, mantendo um baixo número de casos confirmados da doença: um aluno a cada 1,2 mil em sala de aula e um em cada 200 professores e funcionários.

Entre as novidades, Katz anunciou a aquisição de um novo tipo de exame, chamado RT-Lamp, para identificar a presença de Covid-19 com resultados em apenas 24 horas. A utilização de tais exames ficará disponível àqueles que fizerem o teste em ambiente escolar a partir da próxima semana. “As escolas são locais seguros de baixa transmissão do vírus e o trabalho conjunto com as equipes de saúde pretende garantir resultados rápidos e mais eficiência para reduzir a transmissão do vírus”, comenta o secretário.

Avaliações semanais das equipes da Secretaria Municipal de Saúde e visitas de observação da Diretoria-Geral de Vigilância em Saúde nas escolas apontam que os protocolos vêm sendo aplicados corretamente. A live contou com a participação de representantes do Sindicreches (Sindicato Intermunicipal dos Estabelecimentos de Educação Infantil do Estado do Rio Grande do Sul), Sinepe/RS (Sindicato do Ensino Privado), CMDCA (Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente) e 1ª CRE/RS (Coordenadoria Regional de Educação).

