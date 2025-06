Porto Alegre Porto Alegre pode registrar volume de chuva equivalente a um mês neste final de semana, alerta a Defesa Civil

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Média histórica para o mês de junho na capital gaúcha é de 130 milímetros Foto: Giulian Serafim/PMPA Média histórica para o mês de junho na capital gaúcha é de 130 milímetros. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para chuvas fortes e intensas, acompanhadas de raios e temporais na Região Metropolitana de Porto Alegre, além da Serra, Noroeste, Centro-Norte, Vales e Litoral Norte do Estado, entre a noite de sábado (28) e o início da manhã seguinte. Na capital gaúcha, a precipitação pode equivaler à de um mês em apenas dois dias.

A média histórica para o mês de junho na cidade é de 130 milímetros. Para entender o que significam os volumes de chuva, o cálculo deve ser feito em milímetros e por metro-quadrado: em um espaço de um metro por um metro, 1 litro de água subiria até a marca de 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro-quadrado. Em um caso onde o volume de chuva registrado é de 50 mm, seriam 50 litros de água por metro-quadrado.

Na noite dessa quinta, o avanço de uma frente fria mantém chuva fraca sobre o norte do Estado, com acumulados abaixo de 20 mm. O vento fica de sul e de sudoeste no Litoral e na Região Metropolitana, com rajadas entre 15 km/h e 30 km/h.

Na sexta-feira (27), o tempo firme volta a predominar, devido à atuação de um sistema de alta pressão. Os ventos serão de sul e de sudeste no Litoral e na Região Metropolitana, com rajadas entre 15 km/h e 30 km/h.

Já no sábado, o aprofundamento da área de baixa pressão sobre o Estado, aliado ao fluxo de umidade do norte do País, favorece a ocorrência de chuva forte a intensa na metade norte, nas Missões, no Centro e na Região Metropolitana.

Os acumulados variam entre 50 mm e 90 mm nas regiões Noroeste, Norte, Serra, Metropolitana, Vales e Litoral Norte, podendo superar 100 mm em alguns locais, especialmente durante a noite. Nas demais regiões, os volumes de chuva ficam entre 10 mm e 40 mm. Também há um risco baixo de temporais com granizo e de rajadas de vento acima de 70 km/h associadas às instabilidades no noroeste e no norte do Estado.

Na madrugada e em parte da manhã de domingo, o fluxo de umidade continental, aliado à formação de um ciclone extratropical próximo da costa, ainda favorece chuvas que variam de fortes a intensas e que podem ser persistentes. Elas podem ser acompanhadas de raios e temporais isolados, com eventual queda de granizo e rajadas de vento acima de 70 km/h e associadas às instabilidades.

Os acumulados variam entre 50 mm e 80 mm por dia nas Missões, no Noroeste, no Centro-Norte, na Região Metropolitana e na Serra, podendo chegar, pontualmente, aos 100 mm por dia dia nos Vales e no Litoral Norte. Nas demais regiões, os acumulados ficam abaixo de 30 mm por dia. Com a influência do ciclone, as rajadas de vento se intensificam, variando entre 50 km/h e 75 km/h na metade sul do Estado, na Região Metropolitana, no Nordeste e em todo o Litoral, deixando o mar agitado.

A condição hidrológica atual é de níveis elevados nos rios na faixa central do Estado, acima da cota de inundação, em nível de alerta e de atenção em diversas estações. Segundo a Defesa Civil estadual, destacam-se:

Região Oeste

* Uruguai: está acima da cota de inundação entre São Borja e Uruguaiana, com tendência de lenta elevação;

* Ibicuí: está acima da cota de inundação nas estações de Manoel Viana e Passo Mariano Pinto, com tendência de declínio.

Metade leste

* Jacuí: está acima da cota de inundação entre Cachoeira do Sul e o Delta do Jacuí, com tendência de declínio;

* Caí, Sinos e Gravataí: apresentam níveis altos em suas cidades mais a jusante devido ao efeito dos níveis altos do Guaíba, dificultando a vazão;

* Guaíba: se encontra acima da cota de inundação na região das ilhas e em cota de alerta em Porto Alegre, em lento declínio. Esse cenário deve se manter no decorrer dos próximos dias devido a mudança de direção dos ventos, dificultando o escoamento;

* Lagoa dos Patos: deve seguir com níveis elevados devido ao escoamento da cheia do Guaíba.

