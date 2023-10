Porto Alegre Porto Alegre realiza 1° Fórum de Logística Sustentável

30 de outubro de 2023

A atividade reunirá servidores vinculados ao Plano de Logística Sustentável (PLS) do Executivo. (Foto: Reprodução)

Porto Alegre realiza nesta terça-feira (31), o 1° Fórum de Logística Sustentável, das 8h30 às 17h30, no Auditório do Ministério Público Estadual (avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80). A atividade reunirá servidores vinculados ao Plano de Logística Sustentável (PLS) do Executivo, além de autoridades reconhecidas na temática da sustentabilidade. O evento é aberto ao público, com inscrições gratuitas pela plataforma Sympla.

O fórum terá duas partes. Na primeira, pela manhã, três painéis serão apresentados, com participação de representantes do Executivo da Capital, do Ministério Público (MP/RS), do Tribunal de Contas do Estado (TCE), da Controladoria-Geral da União e de outras entidades. À tarde, o foco será na divulgação de ações internas da prefeitura ligadas ao tema do evento.

“Porto Alegre é a primeira gestão municipal do País a ter um Plano de Logística Sustentável (PLS). Esse instrumento permite a racionalização e a economia dos recursos financeiros e ambientais, a transparência, a equidade e a justiça social. Além disso, estimula a criação de uma nova cultura organizacional e de consciência por meio da sensibilização e da educação ambiental”, afirma Lia Wilges, coordenadora do PLS.

Também haverá um espaço para expositores, com representantes do Instituto Venturi para Estudos Ambientais, da Braskem, do Ecopoint Sustentável, do DMLU e de duas escolas municipais: Villa Lobos e Saint Hilaire, que divulgarão projetos desenvolvidos por estudantes. A realização do evento é do Executivo municipal.

Pioneirismo

O Plano de Logística Sustentável foi instituído pelo Decreto Municipal 21.869, de 9 de fevereiro de 2023, visa à promoção de uma política de governança para a sustentabilidade. O PLS pretende diminuir o impacto das rotinas operacionais e administrativas sobre o uso dos recursos naturais, além de trazer maior eficiência na utilização dos recursos públicos.

O PLS é executado a partir de projetos e iniciativas alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). As principais ações estão relacionadas com gestão de resíduos (alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos); o combate ao desperdício (eficiência energética, consumo de água, redução do uso de papel); obras públicas sustentáveis; compras e contratação de serviços de empresas que respeitam os critérios de sustentabilidade; e educação ambiental.

