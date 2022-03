Porto Alegre Porto Alegre realiza segunda edição do Dia C da vacinação infantil neste sábado

A intenção é imunizar também crianças que estão aptas a receber a segunda dose da vacina Foto: EBC A intenção é imunizar também crianças que estão aptas a receber a segunda dose da vacina. (Foto: EBC)

As SMS (secretarias municipais de Saúde) e Educação promovem no próximo sábado (05), a segunda edição do Dia C da Vacinação Infantil. A atividade, que tem o objetivo de imunizar crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19, irá ocorrer em sete escolas, das 9h às 15h.

Nesta edição, a intenção é imunizar, além das crianças que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19, também aquelas que estão aptas a receber a segunda dose de CoronaVac/Butantan (28 dias após a aplicação da primeira dose). As que ainda não foram vacinadas, poderão receber o imunizante pediátrico da Pfizer ou CoronoVac.

Na primeira edição do evento, realizado em 19 de fevereiro, foram aplicadas 2.965 doses em crianças. De acordo com a secretário Mauro Sparta, ações de incentivo à vacinação como essa são importantes para ampliar o percentual de vacinados na Capital. “Muitos pais não conseguem levar os filhos para se vacinar durante a semana. Neste sábado, teremos vacinação em sete pontos da cidade para facilitar o acesso ao imunizante”, destaca.

Conforme a secretária da educação, Sônia Maria Oliveira da Rosa, é fundamental que as crianças completem o esquema vacinal para estarem efetivamente protegidas. “É muito importante que a vacinação esteja dentro do contexto escolar, viabilizando o acesso direto às comunidades”, acrescenta.

Dia “C” da vacinação infantil:

5 (sábado), das 9h às 15h:

Emef Presidente João Belchior Marques Goulart

Rua João Luiz Pufal, 100 – Vila Elizabeth. Bairro: Sarandi.

Emef Wenceslau Fontoura

Rua Irmã Inês Faveiro, s/n. Bairro: Mário Quintana.

Emef Saint Hilaire

Rua Gervázio Braga Pinheiro, 427 – Parada 18. Bairro: Lomba do Pinheiro.

Emef Lidovino Fanton

Rua Manoel Faria da Rosa Primo, 940. Bairro: Restinga Velha.

Emef Chapéu do Sol

Rua Gomercindo de Oliveira, 115. Bairro: Chapéu do Sol.

Emef Profº Gilberto Jorge Gonçalves da Silva

Rua Morro Alto, 433. Bairro: Aberta dos Morros.

EEEF Profª Leopolda Barnewitz

Rua João Alfredo, 443. Bairro Cidade Baixa.

