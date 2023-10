Porto Alegre Porto Alegre recebe 15 propostas sobre soluções inovadoras na limpeza urbana

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

Quinze startups encaminharam propostas com soluções inovadoras para os serviços de limpeza urbana de Porto Alegre. Esse é o foco da primeira chamada do edital do Programa POA Prospecta, criado para viabilizar o uso das novas ferramentas de contratação trazidas pelo Marco Legal das Startups, que encerrou o prazo de inscrições na quinta-feira (12).

A iniciativa é resultante da parceria do Gabinete de Inovação, com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e apoio da Coordenadoria de Gestão de Tecnologia de Informação da Secretaria Municipal de Planejamento e Ações Estratégicas.

“São 15 empresas inscritas vindas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais”, destaca a coordenadora do Living Lab POA do Gabinete de Inovação, Sabrina Xavier. A partir desta sexta-feira, 13, começa a segunda fase do processo, a seleção preliminar das propostas pela Comissão de Avaliação. No dia 31, será publicado o resultado final das empresas habilitadas a passar para a terceira etapa, que inclui a negociação, enquadramento e ajuste das propostas.

“Estamos muito felizes com sucesso dessa iniciativa, que evidencia a importância dos mecanismos vindos pelo Marco Legal das Startups para levar inovação à gestão pública. Temos como resultado 15 empresas voluntárias para atender aos desafios. Estamos diante do melhor resultado do país, que demonstra como esses mecanismos são relevantes para nossas cidades”, ressaltou o secretário municipal da Inovação, Luiz Carlos Pinto.

O edital do Programa POA Prospecta foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre. Com a implantação do programa, a gestão pública quer atuar proativamente para identificar e implantar, de forma ágil e eficiente, soluções para os desafios urbanos, incorporando produtos e serviços tecnológicos e inovadores com o objetivo de melhor atender ao cidadão.

Desafios propostos nesta chamada

Implantar uma solução tecnológica via web e de monitoramento com GPS que possibilite o rastreamento em tempo real das equipes que trabalham no âmbito da limpeza urbana.

Implantar uma aplicação tecnológica para o planejamento, gestão e governança de dados, para a área do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do DMLU.

