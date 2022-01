Porto Alegre Porto Alegre recebe aprovação do governo federal para projetos de mobilidade urbana

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

Na ocasião, foi assinada cartas consulta de Porto Alegre para a realização da pesquisa de origem e destino de mobilidade e para a expansão de 38 quilômetros da rede cicloviária. Foto: Giulian Serafim/PMPA Na ocasião, foi assinada cartas consulta de Porto Alegre para a realização da pesquisa de origem e destino de mobilidade e para a expansão de 38 quilômetros da rede cicloviária. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Porto Alegre irá receber cerca de R$ 10 milhões do governo federal para investimento em projetos de mobilidade. Os recursos fazem parte do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, que tem o objetivo de melhorar a qualidade dos deslocamentos da população nos ambientes urbanos.

Nesta sexta-feira (28), o prefeito em exercício, Ricardo Gomes, recebeu, no Paço Municipal, o Secretário Nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos e o Chefe de Gabinete do Ministério de Desenvolvimento Regional, Fernando Diniz, para tratar de projetos na área da mobilidade e habitação.

Na ocasião, os representantes do governo federal anunciaram a assinatura de portarias que aprovam as cartas consulta de Porto Alegre para a realização da pesquisa de origem e destino de mobilidade e para a expansão de 38 quilômetros da rede cicloviária, o que significa 58% de aumento na rede existente.

Na área da habitação, foi comunicada a possibilidade da inclusão de Porto Alegre em dois dos três projetos-piloto desenvolvidos pela União. “Foi uma reunião muito importante em que os representantes do governo federal nos sinalizaram com o envio de recursos para projetos fundamentais para a mobilidade. A pesquisa de origem destino, por exemplo, é um instrumento que irá nos auxiliar na reformulação do transporte coletivo”, destacou Ricardo Gomes.

A pesquisa de origem e destino é uma ferramenta para o planejamento da mobilidade urbana, pois fornece dados dos deslocamentos da população, apontando as origens e destinos, os motivos e os modos de transporte dessas viagens. Com os dados, será possível obter a real movimentação da cidade, atualizar o plano municipal de mobilidade e repensar a operação do sistema. A última pesquisa feita em Porto Alegre foi em 2003.

O prefeito Sebastião Melo participou de parte da reunião de forma virtual, devido a agenda que está cumprindo em São Paulo. “O governo federal tem sido nosso parceiro em vários projetos fundamentais para mudarmos a vida da cidade. As notícias trazidas são muito importantes para seguirmos avançando”, afirmou Melo.

