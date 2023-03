Porto Alegre Porto Alegre recebe evento nacional sobre modernização da gestão fiscal

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Comissão de Gestão Fazendária se reúne na capital a partir de terça-feira (21) para debater ações de inovação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A partir de terça-feira (21), Porto Alegre recebe a 55ª edição da Cogef (Comissão de Gestão Fazendária). Organizado e promovido pela Sefaz (Secretaria da Fazenda), o evento reunirá especialistas em gestão fazendária e representantes do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para debater soluções de modernização da gestão fiscal nos Estados e no Distrito Federal.

O encontro integra a agenda de comemoração dos 133 anos da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Além disso, coincide com a semana que antecede os 251 anos da Capital gaúcha.

Para a secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana, a Cogef será um momento especial de troca de ideias entre os agentes públicos ligados ao tema da gestão fiscal.

“Será um evento muito importante para compartilhar experiências de inovação, processos de trabalho e ações das secretarias de todo o país”, projeta Pricilla. Nos últimos anos, a Sefaz vem implementando uma série de modernizações estruturais com impulso dos recursos do Profisco II, financiado pelo BID.

O primeiro dia do evento será dedicado exclusivamente aos projetos desenvolvidos no segmento de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), área que vem ampliando a participação no volume de investimentos das secretarias da Fazenda.

Um dos destaques da programação será a apresentação da estrutura de TI da Sefaz, liderada pelo diretor do Detic (Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação), André Facchini. O gestor irá detalhar os resultados obtidos nos investimentos em inteligência artificial e segurança cibernética na gestão gaúcha.

A programação ainda conta com a participação do subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, que comanda uma mesa de conversa sobre as ações do programa Receita 2030 – iniciativa da Sefaz composta por 30 projetos de modernização da administração tributária gaúcha.

Outro destaque do evento é o painel sobre a Tríplice Hélice da Inovação, que terá mediação do subsecretário do Tesouro, Eduardo Lacher, e que discutirá a importância da sinergia entre Estado, universidades e setor privado na execução de políticas públicas bem-sucedidas.

