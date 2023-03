Porto Alegre Porto Alegre recebe mais uma edição da festa irlandesa “Saint Patrick’s Day” a partir desta sexta-feira

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

Maioria dos eventos se concentrarão no 4º Distrito (Zona Norte). (Foto: Eduardo Beleske/PMPA)

A partir desta sexta-feira (17), Porto Alegre recebe mais uma edição do “Saint Patrick’s Day” (Dia de São Patrício), comemoração de origem irlandesa em homenagem ao padroeiro do país europeu. Estão programadas diversas festas até o domingo, a maioria na região do 4º Distrito (Zona Norte). Ruas e avenidas no entorno dos locais do evento estarão fechadas ao trânsito de veículos, repetindo uma prática adotada nos últimos cinco anos de evento na capital gaúcha.

Os organizadores projetam para a primeira noite um público de aproximadamente 20 mil pessoas, que devem consumir mais de 100 mil litros de cerveja. A bebida será vendida em 150 torneiras de bares e restaurantes da região, que concentra grande número de fábricas artesanais do produto.

Durante a manhã e tarde, cinco ruas do 4º Distrito terão bloqueio total para a montagem de estruturas, limitando-se o acesso a moradores e trabalhadores. A medida também será adotada do início ao fim da noite para os agitos em outras três ruas.

– 8h-18h: rua Almirante Tamandaré, entre as ruas Voluntários da Pátria e Conselheiro Travassos.

– 8h-18h: rua Santos Dumont, entre as ruas Almirante Barroso e Álvaro Chaves.

– 8h-18h: rua Álvaro Chaves, entre a av. Farrapos e rua Santos Dumont.

– 8h-18h: rua Álvaro Chaves, entre as ruas Santos Dumont e Conselheiro Travassos.

– 8h-18h: rua Conselheiro Camargo, a partir da rua Moura Azevedo até o final.

Veículos oriundos da rua Voluntários da Pátria terão circulação livre pela rua Álvaro Chaves, até a esquina com a Conselheiro Travassos, onde poderão entrar à esquerda em direção à rua do Parque. Outra opção será a rua Moura Azevedo, em direção à Farrapos.

– 8h-meia-noite: rua Álvaro Chaves, entre as ruas Voluntários da Pátria e Conselheiro Travassos.

– 8h-meia-noite: rua Moura Azevedo, entre as ruas Santos Dumont e Conselheiro Camargo.

– 8h-meia-noite: rua Conselheiro Travassos, entre a rua Moura Azevedo e rua do Parque.

Veículos poderão circular pela rua do Parque nos dois sentidos, depois da rua Santos Dumont até a Almirante Tamandaré, à esquerda, em direção à Farrapos.

Haverá bloqueio parcial na rua Polônia, entre as avenidas Missões e Rio Grande, e também entre a Santos Dumont e avenida São Paulo, em meia-pista. Veículos procedentes da rua Voluntários da Pátria poderão acessar a Moura Azevedo, depois à esquerda na rua Conselheiro Camargo e à direita na avenida São Pedro.

Outras regiões com bloqueios

– Sexta-feira, das 15h à meia-noite: rua Passo da Pátria, entre Cel. Lucas de Oliveira e Vicente da Fontoura, bairro Bela Vista.

– Sexta-feira, das 19h à meia-noite: rua Bento Figueiredo, entre ruas Felipe Camarão e Ramiro Barcelos, bairro Rio Branco.

– Sábado, das 10h à 18h: rua Veríssimo Rosa 581, bairro Partenon, isolamento e parte do passeio público.

– Sábado, das 14h à meia-noite: rua Felizardo, entre a rua Guilherme Alves e a travessa Serafim Terra, bairro Jardim Botânico.

– Sábado, das 15h à meia-noite: rua Ramiro Barcelos 1792, bairro Rio Branco, isolamento de meia-pista.

– Sábado, das 15h às 22h: rua Lopo Gonçalves, entre as ruas José do Patrocínio e Gen. Lima e Silva, bairro Cidade Baixa.

– Domingo, das 14h às 22h: rua Castro Alves, entre as ruas Ramiro Barcelos e Miguel Tostes, bairro Rio Branco.

– Domingo, das 15h às 22h: travessa dos Venezianos, bairro Cidade Baixa.

Segurança e trânsito

A Guarda Municipal mobilizou 60 agentes por turno para o monitoramento dos eventos previstos ao longo destes três dias – e que incluem a competição de skate STU National, na orla do Guaíba.

Ao todo, 15 viaturas e uma unidade móvel de comando e controle estarão à disposição das guarnições para o despacho de eventuais ocorrências. Também será utilizada a estrutura Centro Integrado de Comando (Ceic), que recebe as imagens do circuito de videomonitoramento.

Já a Diretoria de Fiscalização atuará junto às Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDet), Saúde (SMS), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e Procon Municipal. No foco está o combate à atuação de ambulantes irregulares, destinação incorreta de lixo e irregularidades na venda de produtos e serviços aos consumidores.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), por sua vez, vai disponibilizar mais de 40 agentes de trânsito e transporte, além de dez viaturas para garantir a segurança viária do evento. Os agentes e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade vão monitorar a circulação e orientar pedestres e motoristas, a fim de minimizar os impactos no tráfego.

(Marcello Campos)

