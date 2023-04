Dicas de O Sul Porto Alegre recebe um dos maiores festivais de churrasco do País

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

O evento, que terá shows nacionais, além de muita carne, ocorrerá no dia 22 deste mês no Parque Harmonia Foto: Divulgação O evento, que terá shows nacionais, além de muita carne, ocorrerá no dia 22 deste mês no Parque Harmonia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Expochurrasco 2023 será realizada no dia 22 deste mês no Parque Harmonia, em Porto Alegre. O evento pretende ser um dos maiores festivais de churrasco do País. Organizado pela Febrac (Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça) e pela AGCC (Associação Gaúcha de Churrasqueiros e Chefs), o festival receberá assadores que são referência em nove Estados brasileiros.

Com gastronomia, entretenimento, tecnologia e sustentabilidade, a Expochurrasco tem a missão de unir o ecossistema que envolve o churrasco no Brasil, com workshops informativos com especialistas do ramo, como fazendas, frigoríficos, açougues e indústrias, para falarem sobre os movimentos do setor. O evento também terá exposições de produtos como erva-mate, cachaça, azeite de oliva e utensílios como faca, avental de churrasqueiros, entre outros, e contará com 40 estações de degustação de carnes bovina, ovina, suína, aves e peixes, além de opções de vegetais.

Com curadoria da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, estarão presentes cerca de 20 startups e food techs que trarão inovação para a eficiência do segmento da proteína animal. O evento contará com um certificado de compensação das emissões de carbono geradas no festival e terá doação de carnes para entidades beneficentes a serem definidas pela prefeitura de Porto Alegre.

Música

Além de muito churrasco, o festival tem atrações nacionais confirmadas: Michel Teló, Bia Socek e a gauchinha Luiza Barbosa.

O evento, que visa unir os amantes da proteína animal a todo universo do churrasco, a fim de gerar negócios, informações e cultura, conta com o apoio da prefeitura de Porto Alegre e das secretarias municipal e estadual do Turismo.

Serviço:

Expochurrasco 2023

Quando: 22 de abril

Horário: 12h às 19h

Onde: Parque Harmonia (avenida Loureiro da Silva, 255, Porto Alegre)

Ingressos: https://expochurrasco.com.br/

Crianças de até 12 anos são isentas de pagamento

