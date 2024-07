Porto Alegre Porto Alegre registra 86 casos de leptospirose este ano

Quatro óbitos foram registrados, todos homens, com idade de 43, 50, 56 e 67 anos.

Porto Alegre tem 86 casos de leptospirose confirmados em 2024, desde o início do período da enchente na cidade. Até 6 de julho, foram feitas 2.111 notificações de suspeitas da doença à vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, das quais 86 se confirmaram. Quatro óbitos foram registrados, todos homens, com idade de 43, 50, 56 e 67 anos. Nas duas últimas semanas não houve confirmações da doença na cidade.

A leptospirose é transmitida por água contaminada e pelo contato com a pele, principalmente se houver algum arranhão ou ferimento. Os sintomas surgem normalmente de cinco a 14 dias após a contaminação, podendo chegar a 30 dias. Os principais são febre, dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo (em especial na panturrilha) e calafrios. A orientação à população é procurar um serviço de saúde logo nas primeiras manifestações. Nos municípios sem serviços de saúde disponíveis, as pessoas devem procurar qualquer profissional de saúde em abrigos, albergues ou ginásios.

Ainda há outros sintomas a serem observados pelos profissionais de saúde, como tosse, sensação de falta de ar ou respiração acelerada, alterações urinárias, vômitos frequentes, icterícia, escarros com presença de sangue, arritmias, alterações no nível de consciência. A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas, além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves.

O cidadão deve evitar andar, nadar e tomar banho com água de enchentes. Caso seja inevitável o contato com a água, lama das cheias e esgoto, que podem estar contaminados, a pessoa deve usar luvas, botas de borracha ou sapatos impermeáveis. Se não houver disponibilidade desses itens, usar sacos plásticos duplos sobre os calçados e as mãos.

Ninguém deve ingerir água ou alimentos que possam ter sido infectados pelas águas das cheias. Se houver cortes ou arranhões na pele, as pessoas devem evitar o contato com a água contaminada e usar bandagens nos ferimentos. Se tiver contato com a água ou lama e apresentar sintomas como dores de cabeça e muscular, febre, náuseas e falta de apetite, deve procurar uma unidade de saúde. Os suspeitos com sintomas compatíveis com leptospirose e que vieram de áreas sob inundação devem iniciar tratamento medicamentoso imediato e ter amostra coletada – a partir do 7º dia do início dos sintomas.

Porto Alegre registra 86 casos de leptospirose este ano

