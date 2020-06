Porto Alegre Porto Alegre registra a 78ª morte por coronavírus nesta sexta

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Mais mortes foram registradas. (Foto: Reprodução)

Até esta sexta-fira (26), Porto Alegre contabilizou 3335 casos de coronavírus entre residentes da capital gaúcha.

Também foram notificados três óbitos entre moradores do município, que tiveram exame positivo a doença, ocorrido em dias anteriores, aumentando para 78 o número de vítimas na cidade. Um deles era um homem de 71 anos, que estava internado em UTI no Grupo Hospitalar Conceição desde o dia 16 de junho. O paciente teve resultado positivo para covid-19 no último dia 17. Ele tinha histórico de hipertensão, diabete e doença cardiovascular crônica.

A outra vítima do coronavírus na capital gaúcha também era um homem, 70 anos, que estava internado em enfermaria do Hospital de Clínicas desde o dia 9 de junho, testado positivo para covid-19 no dia 10.

O último registro de morte para o novo coronavírus, informado nesta sexta-feira pela Prefeitura de Porto Alegre, é de um terceiro homem, 84 anos, internado em enfermaria do Hospital Vila Nova em

15 de junho. Ele tinha histórico de hipertensão e doença cardiovascular crônica. O idoso havia testado positivo nesta quinta-feira (25).

Ao todo, os pacientes recuperados somam 1280 em Porto Alegre.

Até o início da noite desta sexta-feira, os serviços de Unidade de Terapia Intensiva da cidade apresentavam 36 casos suspeitos de coronavírus e 104 casos confirmados.

