Porto Alegre Porto Alegre registra aumento na procura de locações para produções audiovisuais

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), realizou um levantamento do número de processos licenciados para produções de audiovisual na Capital.

O recorte é desde 2017, ano que teve início a modernização do sistema de licenciamento. Com base nesses registros, ficou demonstrado que 2021 bateu o recorde dos últimos cinco anos, com 528 locações. Cada produção, segundo a SMDET, gera em média 35 empregos temporários.

A pasta possui um setor responsável pela autorização de produções audiovisuais em espaços públicos, a Film Commission. “Hoje graças aos avanços realizados pela nossa equipe, além da evolução do sistema de autorizações, o ambiente está mais amigável para quem deseja gravar um filme, anúncio de TV, série ou outra produção. Nosso objetivo é descomplicar processos em todos os setores da economia ”, destacou o secretário da SMDET, Rodrigo Lorenzoni.

Analisando somente 2020 e 2021, percebe-se um aumento de 320 locações a mais no ano de 2021. O número de diárias de produções também registrou aumento em 2021, foram contabilizadas 490 diárias, 100,81 % a mais do que as 244 de 2020.

A coordenadora da Film Commission, Joana Braga, explica como se deu o processo de modernização do sistema de autorizações. “A informação passa por georreferenciamento das locações, zoneamento dos locais mais solicitados, análise de formato das produções, quantidade de equipe e tempo de duração. Agora, estamos desenvolvendo um painel de monitoramento que nos permitirá qualificar o atendimento e criar politicas de incentivo com base na análise estratégica do mercado”, finalizou.

