Porto Alegre Ação da prefeitura de Porto Alegre realiza a aplicação de mais de 1,2 mil vacinas no fim de semana

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

A abertura de postos de saúde aos finais de semana integra as ações da prefeitura para a Operação Inverno Foto: Pedro Piegas/PMPA A abertura de postos de saúde aos finais de semana integra as ações da prefeitura para a Operação Inverno. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

As equipes da secretaria de Saúde de Porto Alegre aplicaram 1.289 doses de vacinas, entre Covid-19 e gripe (Influenza) no último fim de semana. O levantamento considera os atendimentos nas unidades de saúde e durante a Caminhada pela Vida, que levou vacinação e testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis na Redenção domingo (25).

Os dados divulgados mostram que tanto no sábado (24) quanto no domingo, foram 464 doses contra Covid-19 e 825 contra a gripe (Influenza), das quais 357 aplicadas durante o evento na Redenção. Ainda foram realizados 108 testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C em 27 pessoas. Em relação aos demais atendimentos, as equipes realizaram 399 consultas médicas e 362 de enfermagem nos dois dias, com a entrega de 771 medicamentos.

A abertura de postos de saúde aos finais de semana integra as ações da prefeitura para a Operação Inverno. A ideia é ampliar o acesso, especialmente para pessoas com sintomas respiratórios e para quem ainda não recebeu doses de vacinas recomendadas, reduzindo a pressão sobre serviços de urgência e emergência.

Caminhada pela Vida

Programação alusiva ao Dia Internacional de Combate às Drogas, lembrado em 26 de junho, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar a população sobre o tema. Incluiu atrações culturais, atividades lúdicas e educativas, além de acesso à vacinação e testes rápidos.

