Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Mulher tinha 71 anos e estava na UTI do Hospital Conceição, na capital. Foto: GHC/Reprodução

Pelo Twitter, a Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou na tarde deste sábado (25), a morte de uma mulher de 71 anos em consequência do coronavírus. O registro é o 12º óbito pela doença na Capital.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a paciente também sofria de hipertensão e tinha hipertireoidismo. A mais recente vítima do novo coronavírus havia sido internada no dia 30 de março, no Hospital Conceição, e encaminhada para a UTI no dia seguinte. Desde então, estava em ventilação mecânica.

🔴 Chegamos ao 12⁰ óbito de paciente de Porto Alegre diagnosticado com #Coronavirus. O caso trata-se de paciente mulher, 71 anos, hipertensa e com hipertireoidismo, internada desde 30/3 no Hospital Conceição. Foi para UTI em 31/3 e desde então estava em ventilação mecânica. pic.twitter.com/uCtaVuJbQK — Saúde Porto Alegre (@saudepoa) April 25, 2020

Até o fim da tarde deste sábado, a Secretaria Estadual de Saúde não havia confirmado este óbito em Porto Alegre, mantendo o número total de 34 mortes no Rio Grande do Sul. O último registro foi de um homem de 43 anos que morreu após parada respiratória em casa, em Garibaldi, e testou positivo para coronavírus.

Ao todo, o Rio Grande do Sul registra 1.130 casos em 115 cidades. No Brasil, as secretarias estaduais de Saúde confirmam mais de 58,5 mil casos do novo coronavírus, com 4.016 mortes.

