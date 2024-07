Porto Alegre Porto Alegre registra quase 10 mil casos de dengue este ano

16 de julho de 2024

A cidade já registrou nove óbitos por dengue entre moradores.

Porto Alegre tem 9.888 casos confirmados de dengue em 2024 até 13 de julho. Do total, 9.188 foram contraídos na cidade (autóctones), 392 são importados (infecção fora da cidade) e 308 têm local de infecção indeterminado. Até o período analisado, a cidade registrou nove óbitos por dengue entre moradores. O total de ocorrências suspeitas notificadas à Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) soma 35.837. Os números foram atualizados na segunda-feira (15) e estão sujeitos à revisão.

Nas duas últimas semanas foram 45 casos confirmados. Cumulativamente, todos os bairros da cidade registraram casos neste ano, sendo que nas últimas duas semanas houve confirmação em 28 bairros. A faixa etária dos 21 a 30 anos ainda mantém a maior proporção dos casos confirmados (18,6%), e a maioria dos pacientes são do sexo feminino (53,3%). Os principais sintomas relatados pelos pacientes são febre, cefaleia e mialgia.

A vacina contra a dengue está disponível em todas as unidades de saúde de Porto Alegre para crianças e adolescentes até 14 anos. O esquema prevê a aplicação de duas doses, do imunizante, com intervalo de três meses entre as doses. A vacina protege contra os quatro sorotipos do vírus da doença. Até segunda-feira, foram aplicadas 4.832 doses da vacina na cidade.

Porto Alegre registra quase 10 mil casos de dengue este ano

