Porto Alegre Porto Alegre registra queda em assaltos a ônibus nos dois primeiros meses de 2023

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Desde 2016, número de ocorrências vem caindo na Capital Foto: Giulian Serafim/Arquivo PMPA Foto: Giulian Serafim/Arquivo PMPA

Entre janeiro e fevereiro de 2023, Porto Alegre registrou seis assaltos a três linhas de ônibus. No mesmo período de 2022, foram 13 registros.

Os dados são do fórum formado pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, empresas de ônibus e entidades ligadas à mobilidade urbana. O grupo se reúne mensalmente com o objetivo de garantir segurança no transporte público de Porto Alegre e reduzir os registros em veículos da Capital.

Para os especialistas do fórum, a redução evidencia que Porto Alegre realiza um trabalho pioneiro. “O fortalecimento das atividades policiais, com a criação da delegacia RTC (Roubo Transporte Coletivo), corrobora as ações realizadas pela EPTC para diminuir o número de assaltos”, conclui o coordenador de Fiscalização de Transporte da EPTC, Adailton Maia, um dos responsáveis pelo fórum.

O transporte público de Porto Alegre tem sido utilizado como modelo em segurança por outras capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde os índices de assaltos permanecem em alta. O aplicativo Cittamobi é outro fator que, além de facilitar as viagens dos passageiros, auxilia na segurança, pois fornece o trajeto preciso dos veículos pela cidade.

Redução

Desde de 2016, os assaltos ligados ao transporte público têm diminuído. Naquele anos, foram registrados 915 ocorrência. Em 2017, esse número baixou para 615 e, em 2018, caiu para 400 ocorrências. Em 2019, foram 191 assaltos, depois 140 em 2020 e, em 2021, 61 ocorrências no ano inteiro. Em 2022, o ano terminou com 40 assaltos, sendo que nos meses de novembro e dezembro não houve nenhum caso.

