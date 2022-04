Saúde Porto Alegre retoma a vacinação contra a covid nesta segunda

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2022

No domingo não houve serviço de imunização na cidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, retoma a vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira (25) para todas as pessoas a partir de cinco anos, em diferentes locais. No domingo não houve serviço de imunização na cidade.

Vacinação de adultos

A vacinação para a população acima de 12 anos irá ocorrer em 31 locais: no Shopping João Pessoa e em 30 unidades de saúde – quatro delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Primeiro de Maio, São Carlos e Tristeza).

Vacinação de crianças

A primeira dose de Coronavac estará disponível para todas as crianças de seis a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 30 unidades de saúde, sendo nove delas com atendimento até as 21h. A segunda dose do imunizante será aplicada nos mesmos locais, em crianças vacinadas até 28 de março (28 dias).

Já a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer/BioNTech será oferecida em 20 unidades de saúde para todas as crianças de cinco a 11 anos, nove delas também com atendimento até as 21h. A segunda dose do imunizante é oferecida para vacinados até 28 de fevereiro (oito semanas), nos mesmos locais.

Agendamento da vacinação infantil

Também é possível agendar a imunização através do app 156+POA para o período noturno. A primeira e segunda doses da vacina da Pfizer são oferecidas para crianças de cinco a 11 anos nas unidades Morro Santana e Diretor Pestana, das 18h às 21h. Já a primeira e segunda doses de Coronavac, para crianças de seis a 11 anos, exceto imunocomprometidas, na unidade Morro Santana, no mesmo horário.

Gripe

Porto Alegre começa nesta segunda-feira a vacinação contra a gripe em crianças de seis meses e cinco anos incompletos. A imunização também será mantida para idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde em 124 unidades de saúde, de acordo com o horário de funcionamento das mesmas. Confira os endereços das unidades. Para receber a imunização, idosos deverão apresentar documento que comprove a idade. No caso dos trabalhadores da saúde, devem apresentar contracheque ou outro documento que demonstre o vínculo empregatício. Já para as crianças, é preciso levar a caderneta de vacinação.

Exigências para vacinação

No caso dos adolescentes e adultos, em procedimentos de primeira dose (ou aplicação única, no caso da vacina da Janssen) deve ser apresentada identidade com CPF. Não é necessário o comprovante de residência, bastando uma autodeclaração simples com nome e endereço.

Para a gurizada de 5 a 11 anos, não é necessária prescrição médica, mas solicita-se o cartão de vacinação contra outras doenças. Além disso, a mãe, pai ou responsável deve acompanhar o procedimento. Caso não seja possível a presença de um adulto, é necessário apresentar autorização por escrito.

Na segunda injeção é obrigatório o cartão de controle fornecido pelo agente de saúde na primeira etapa. Pode se dirigir aos locais indicados quem recebeu Coronavac há pelo menos 28 dias. No caso dos imunizantes Oxford e Pfizer, o intervalo é de oito semanas entre as duas “picadas”.

Para o primeiro reforço, exige-se a mesma documentação da segunda dose, desde que o cartão de controle mostre que o esquema de imunização esteja completo há pelo menos quatro meses para quem recebeu Coronavac, Oxford e Pfizer ou dois meses para os contemplados com a Janssen (injeção única).

Já as pessoas com baixa imunidade devem comprovar a condição de saúde por meio de atestado ou receita médica, além do registro de segunda dose (ou única) há pelo menos 28 dias.

No caso do segundo reforço (disponível para imunossuprimidos, bem como para os idosos a partir dos 80 anos), também é necessário ter recebido a anterior em um prazo mínimo de quatro meses. O cartão vacinal é obrigatório em todos os procedimentos.

