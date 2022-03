Rio Grande do Sul Porto Alegre se despede do veterano jornalista Luiz Carlos Lisboa

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Lisboa faleceu um dia antes de completar 95 anos. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Em cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira (16) no Crematório Metropolitano de Porto Alegre, familiares, amigos e antigos colegas se despediram do jornalista e ex-colunista social gaúcho Luiz Carlos Lisboa. Ele faleceu quinta-feira no Hospital Ernesto Dornelles, vítima de falência múltipla de órgãos, quando faltava um dia para completar 95 anos.

Lisboa foi um dos mais versáteis profissionais do ramo na capital gaúcha, com forte militância na área cultural e ênfase em áreas como artes plásticas e cinema – foi crítico de filmes e um dos idealizadores do Festival de Gramado, por exemplo. Iniciada no início da década de 1950, o auge de sua trajetória abrange periódicos como “Diário de Notícias”, “A Hora”, “Folha da Tarde”, “Zero Hora”, “Revista do Globo” e “Manchete”.

Também trabalhou como assessor de Relações Públicas na prefeitura de Porto Alegre, apresentou programas especializados em emissoras de TV e exerceu funções decisivas em galerias de arte e eventos culturais. Em 2006, escreveu seu único livro, uma biografia da atriz paulista Marisa Prado (1930-1982), um dos tantos nomes em sua vasta coleção de amigos, que inclui o casal Fernanda Montenegro-Fernando Torres.

Generosidade

Ultimamente, o jornalista – que também atuou como correspondente em Paris (França) em meados dos anos 1950 – se dividia entre Porto Alegre, Torres (Litoral Norte) e Rio de Janeiro. “Na minha idade atual, tento fugir do frio e do calor excessivos, então o jeito que encontrei foi ficar um tempo em cada lugar, onde sempre tenho amigos”, contou na mesma entrevista, concedida em seu apartamento na avenida Independência.

Uma das derradeiras contribuições do sempre generoso Luiz Carlos Lisboa para a cidade que o acolheu na juventude foi a doação vários itens de seu acervo particular. São manuscritos originais, recortes de jornais, livros e filmes que tiveram como destino instituições como o Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho, Pinacoteca Ruben Berta e Cinemateca Capitólio.

(Marcello Campos)

