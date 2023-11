Esporte Porto Alegre sedia grandes eventos da vela nacional

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Neste sábado, começa o 46º Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 16 e o 49º Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 14, que, juntos, compõem o Brascat Foto: Divulgação Neste sábado, começa o 46º Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 16 e o 49º Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 14, que, juntos, compõem o Brascat. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um dos eventos esportivos mais aguardados do ano começa neste final de semana. O Clube dos Jangadeiros sediará o 46º Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 16 e o 49º Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 14, ambos compondo o chamado Brascat. Neste domingo (12), acontece a abertura das regatas, às 14h. Ao todo, mais de 40 barcos estão inscritos para disputar o campeonato.

O evento tem início no sábado (11) e prossegue até o dia 18, quando iniciará a etapa da Copa HPE-25, S-30 e J70, fechando o mês de competições. No início de novembro, entre os dias 2 e 4, foi realizado o 44º Campeonato Sul-Brasileiro da Classe ILCA nas águas do Guaíba. Além deste, nesta sexta-feira (10), iniciou-se a etapa única do Campeonato Estadual de Monotipos para ILCA (7, 6 e 4), 420 e 29er.

O velejador do Jangadeiros e presidente da Associação Brasileira da Classe Hobie Cat (ABCHC), Mario Dubeux, enfatizou que todos podem assistir às competições. “A parceria entre o Jangadeiros e a ABCHC está sendo bastante frutífera. Nunca pensamos em realizar um evento fechado no clube, mas um evento para Porto Alegre, que valorize o esporte e a Orla do Guaíba, aproveitando a beleza do Hobie Cat”, diz Dubeux que, além de coordenar, irá competir no evento.

O campeonato, que é nacional, também terá, segundo Dubeux, “pitadas de festa internacional”. Além de velejadores de alto desempenho do Brasil, o Brascat contará com a presença de competidores renomados de outros países, sendo duas duplas do México e um representante da Argentina. “Além disso, posso garantir que os melhores do Brasil estarão aqui. Estou com a expectativa grande de que vai ser um sucesso”, falou o presidente.

O Comodoro do Clube dos Jangadeiros, Cristiano Tatsch, comentou que o evento é um momento importante para o esporte e para a cidade. “O Brascat é um dos principais campeonatos da classe Hobie Cat no Brasil. A sua realização em Porto Alegre é uma oportunidade para mostrarmos a beleza do esporte e da nossa cidade para o Brasil e para o mundo”, disse Tatsch.

Sobre a classe

A classe Hobie Cat surgiu no início da década de 1960, no sul da Califórnia, pelas mãos do surfista norte-americano Hobart “Hobie” Alter. Inicialmente, o primeiro modelo a ser fabricado foi o Hobie Cat 14, com o surgimento do Hobie Cat 16 no final da mesma década. Conhecida pela velocidade, a classe, no geral, conta com mais de 150 mil barcos comercializados, seja para esporte ou mesmo para lazer, a embarcação se caractrerizando por ser mais próxima da natureza.

Clube dos Jangadeiros

O Clube dos Jangadeiros, localizado à beira do Guaíba, na zona Sul de Porto Alegre, foi fundado em 7 de dezembro de 1941, por iniciativa do empresário e desportista Leopoldo Geyer. A ilha tem cerca de 7 hectares de área, com grande biodiversidade e repleta de fauna e flora. Atualmente, o Jangadeiros é considerado um dos maiores clubes náuticos do Brasil, com atletas premiados em competições nacionais e internacionais.

