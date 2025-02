Porto Alegre Porto Alegre sediará o Prêmio Ibest pela primeira vez

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

O evento ocorre nos dias 13 e 14 de fevereiro Foto: Brastock Images (Foto: Brastock Images) Foto: Brastock Images

A Capital gaúcha se prepara para receber pela primeira vez o Prêmio Ibest, reconhecido nacionalmente por destacar os grandes nomes da internet no Brasil. O evento ocorre nos dias 13 e 14 de fevereiro, no teatro do Bourbon Country, e conta com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre e do Governo do Estado.

Serão mais de cem categorias premiadas entre canais, plataformas digitais, produtores de conteúdo, apresentadores, personalidades da mídia, ações sociais, entre outras.

Tradicionalmente, o Prêmio Ibest ocorre no eixo central do país. Mas, neste ano, segundo os organizadores, a intenção é valorizar a força e o impacto do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre para a comunidade digital, em especial neste período de retomada após a enchente de maio.

