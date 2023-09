Porto Alegre Porto Alegre segue com a cesta básica mais cara do País em agosto, aponta Dieese

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O preço do conjunto de alimentos supera São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cesta básica de Porto Alegre registrou queda de 2,13% em agosto e passou a custar R$ 760,59, o valor mais alto do Brasil, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (06) pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O preço do conjunto de alimentos supera São Paulo (R$ 748,47), Florianópolis (743,94) e Rio de Janeiro (R$ 722,78), por exemplo.

Dos 13 produtos pesquisados em Porto Alegre, nove registraram recuo de preço: a batata (-19,51%), o tomate (-11,19%), o leite (-5,61%), o arroz (-3,89%), o óleo de soja (-3,25%) o café (-2,26%), a farinha de trigo (-2,17%), a manteiga (-1,92%) e o feijão (-0,99%). Por outro lado, quatro itens ficaram mais caros: a banana (4,93%), o pão (2,07%), o açúcar (1,29%) e a carne (0,65%).

De janeiro a agosto de 2023, a cesta registrou recuo de 0,66%. Sete itens apresentaram queda: o óleo de soja (-28,03%), o café (-10,69%), a banana (-10,51%), a farinha de trigo (-8,78%), a batata (-8,39%), a manteiga (-1,65%) e o tomate (-1,26%). Em sentido contrário cinco ficaram mais caros: o feijão (9,54%), o arroz (5,11%), o leite (4,97%), o açúcar (4,90%) e a carne (0,80%).

No acumulado dos últimos 12 meses, a cesta registrou variação de 1,67%. Foram registradas elevações em seis dos 13 produtos da cesta: o tomate (47,50%), a batata (25,17%), o pão (9,41%), o arroz (8,57%), o feijão (6,19%) e o açúcar (5,84%). Sete itens ficaram mais baratos: o óleo de soja (-32,67%), o leite (-29,21%), o café (-12,00%), a farinha de trigo (-7,41%), a banana (-5,73%), a manteiga (-3,70%) e a carne (-1,53%).

Salário mínimo ideal

Com base na cesta mais cara, que, em agosto, foi a de Porto Alegre, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário.

Em agosto de 2023, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.389,72 ou 4,84 vezes o mínimo de R$ 1.320,00. Em julho, o valor necessário era de R$ 6.528,93 e correspondeu a 4,95 vezes o piso mínimo. Em agosto de 2022, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 6.298,91, ou 5,20 vezes o valor vigente na época, que era R$ 1.212,00.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-segue-com-a-cesta-basica-mais-cara-do-pais-em-agosto-aponta-dieese/

Porto Alegre segue com a cesta básica mais cara do País em agosto, aponta Dieese

2023-09-06