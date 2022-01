Porto Alegre Porto Alegre suspende vacinação neste fim de semana

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

Imunização foi interrompida para que equipes de saúde possam dar conta de testar novos casos, que estão em alta. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Devido ao grande volume de pacientes sintomáticos nos serviços de saúde de Porto Alegre, não haverá vacinação contra a Covid-19 no fim de semana na Capital. O serviço será retomado na segunda (10).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) irá oferecer somente a avaliação de pacientes sintomáticos de Covid-19 no sábado (8) e domingo (9). Os sintomas da Covid-19 incluem febre ou calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar e dor no corpo.

Caso o paciente atenda aos critérios, será oferecida testagem de antígeno neste sábado em nove unidades de saúde e no Shopping João Pessoa, das 9h às 16h. No João Pessoa, será necessário apresentar notificação impressa com pedido de testagem encaminhado previamente pelas Unidades de Saúde.

No domingo, também haverá avaliação e, se necessário, testagem nas mesmas nove unidades de saúde, das 9h às 16h.

Confira os locais de avaliação de saúde e testagem:

Sábado, 8 – 9h às 16h:

Tristeza

Álvaro Difini

Moab Caldas

São Carlos

Lomba do Pinheiro

Morro Santana

Assis Brasil

Ramos

Navegantes

Shopping João Pessoa*

*Necessário apresentar notificação impressa com pedido de testagem encaminhado previamente pelas Unidades de Saúde.

Domingo, 9 – 9h às 16h:

Tristeza

Álvaro Difini

Moab Caldas

São Carlos

Lomba do Pinheiro

Morro Santana

Assis Brasil

Ramos

Navegantes

