Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Prefeitura pede que a população limpe pátios e residências, evitando manter objetos que acumulem água. Foto: Cristine Rochol/PMPA Prefeitura pede que a população limpe pátios e residências, evitando manter objetos que acumulem água. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A detecção de mosquitos em armadilhas espalhadas em Porto Alegre mostra que 34 bairros têm alta infestação de Aedes aegypti, transmissor da dengue, sendo que seis estão em situação de alerta e cinco com infestação moderada de mosquitos detectados. A informação consta em boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quarta-feira (6).

De 2 de janeiro a 2 de abril, foram notificados 1.131 casos suspeitos da doença entre moradores da Capital, com 640 confirmações, sendo 624 casos contraídos na cidade. “O engajamento das pessoas é fundamental para revisar pátios e residências, evitando manter objetos que possam acumular água, transformando-se em criadouros do mosquito transmissor da dengue”, alerta a diretora de Vigilância em Saúde, Fernanda Fernandes.

Os casos são registrados em todas as regiões da cidade, com prevalência nos bairros Jardim Carvalho, Vila Nova e Bom Jesus, localizados nos distritos sanitários Leste e Centro Sul, com 381 e 78 confirmações, respectivamente. Os dados podem ser conferidos em tempo real neste link.

O documento mostra que o pico de casos contraídos na cidade, até o momento, ocorreu na semana que vai de 13 a 19 de março. Eram 95 na semana do dia 12, passando para 296, 502 e 624 nas três semanas seguintes.

Força-tarefa

Em função disso, a prefeitura criou uma força-tarefa para enfrentar o problema, e a participação da população é muito importante. No último sábado (2), foram visitadas 1.080 residências em 32 bairros no Dia D contra a Dengue. Com a circulação viral, agentes de combate a endemias da Diretoria de Vigilância em Saúde orientam a população, fazendo busca ativa de outros casos suspeitos da doença ou de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue, além da remoção mecânica de criadouros de mosquitos.

Confira os cuidados em pátios e imóveis no site Onde está o Aedes.

