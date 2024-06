Porto Alegre Porto Alegre tem 6.386 casos de dengue confirmados neste ano

5 de junho de 2024

Até o momento, houve oito óbitos por dengue entre moradores de Porto Alegre. Foto: Cristine Rochol/PMPA Até o momento, houve oito óbitos por dengue entre moradores de Porto Alegre. (Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre registrou, até o momento, 6.386 casos confirmados de dengue em 2024. Os dados são relativos até o dia 1º de junho. Do total, 5.986 foram contraídos na cidade (autóctones), 293 são importados (infecção fora da cidade) e 107 têm local de infecção indeterminado.

O total de ocorrências suspeitas notificadas à Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) soma 31.730 no ano. Em 2023, no mesmo período, foram 8.326 notificações e 5.621 casos confirmados.

As duas últimas semanas epidemiológicas (21 e 22) somam 130 casos confirmados. Em 2023, no mesmo período, foram 877. Até o momento, houve oito óbitos por dengue entre moradores de Porto Alegre: sete do sexo feminino (um na faixa dos 21 aos 30 anos; três na faixa etária de 31 a 40 anos, um na faixa etária 50-60 anos, um na faixa etária dos 70 aos 80 anos e um na faixa acima de 80 anos) e um do sexo masculino, entre 70 a 80 anos.

Os dados constam no boletim epidemiológico publicado nesta quarta-feira (5), pela Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da SMS.

A faixa etária dos 21 a 30 anos ainda mantém a maior proporção dos casos (17,5%), e a maioria dos pacientes são do sexo feminino (52,9%). Os principais sintomas relatados são febre (referida em 5.864 casos, ou 93,1%), seguido por mialgia (dor no corpo), em 5.207 casos, e cefaleia (dor de cabeça), em 5.197 casos confirmados.

Todos os bairros de Porto Alegre registraram ocorrência de dengue neste ano. Esse momento de limpeza dos pátios e eliminação de resíduos é importante para evitar criadouros do vetor, o lixo reciclável/seco, plantas e recipientes expostos às chuvas e ao acúmulo de água. Os depósitos fixos, como ralos, caixas d’água não vedadas e piscinas não tratadas, são os principais tipos de criadouros de mosquitos.

