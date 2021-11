Porto Alegre Porto Alegre tem feirão de empregos na Restinga neste sábado

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

Serão disponibilizadas 439 ofertas de emprego nas empresas participantes, mais as vagas gerais do sistema. Foto: Eduarda Alcaraz/SMDS/PMPA Serão disponibilizadas 439 ofertas de emprego nas empresas participantes, mais as vagas gerais do sistema. (Foto: Eduarda Alcaraz/SMDS/PMPA) Foto: Eduarda Alcaraz/SMDS/PMPA

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre, em parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS), promove neste sábado (20), um feirão de empregos para a comunidade do bairro Restinga e região. O evento ocorre das 8h30 às 17h, na Escola de Samba Estado Maior da Restinga (rua João Silveira, s/n).

Os interessados devem levar um documento com foto e comprovante de residência. No total, 439 ofertas de emprego serão disponibilizadas entre as empresas participantes, mais as vagas gerais do sistema.

No feirão, a equipe técnica vai analisar o perfil dos candidatos e encaminhar para as entrevistas de emprego nas empresas participantes da ação. Também haverá entrevistas diretas no local. “O projeto dos feirões começou na Restinga e agora voltamos a pedido da comunidade. Esperamos um resultado positivo com a contratação de vários trabalhadores”, diz o diretor do Sine Municipal, Adriano Weinmann.

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) também estará presente com atendimento e orientações. A Procempa é a parceira para a rede de informática necessária aos atendimentos do sistema de vagas

Haverá doação de roupas e calçados adequados para entrevista de emprego, arrecadada pelo projeto Manobra Solidária e pelo Cabide Solidário do Sine. O grupo Mar e Mar Hotéis oferecerá café aos trabalhadores enquanto aguardam atendimento.

Mercado

O setor de serviços tem gerado impacto positivo na contratação de trabalhadores em Porto Alegre. Mesmo assim, a Capital ainda precisa recuperar mais de quatro mil postos de trabalho fechados pelos reflexos da pandemia de Covid-19 na economia. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o nível de ocupação do Rio Grande do Sul aumentou 1,3% em relação ao primeiro trimestre de 2021, o contingente de ocupados passou a somar mais 5.318 pessoas.

