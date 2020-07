Porto Alegre Porto Alegre tem mais de 6,5 mil casos de Covid-19

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Ala no Grupo Hospitalar Conceição com leitos de UTI para pacientes em tratamento de Covid-19. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Ala no Grupo Hospitalar Conceição com leitos de UTI para pacientes em tratamento de Covid-19. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Nesta segunda-feira (20) foram confirmados 208 novos casos de pacientes de Porto Alegre com coronavírus, totalizando 6.545 confirmações, 19.592 negativos e 11.897 em análise. Já se recuperaram da doença 3.670 pessoas. Os óbitos chegaram a 226, com 14 registros nesta segunda.

Taxa de ocupação de UTIs na casa dos 90%

A taxa de ocupação de UTIs (unidades de terapia intensiva) tem ficado em torno dos 90% nos últimos dias.

Nesta segunda-feira o número de pacientes com Covid-19 em leitos de UTI, até as 21h, era de 280 confirmados e 42 suspeitos, chegando a 322 leitos ocupados em função da doença, correspondendo a 42,59% dos 756 leitos da Capital.

O Hospital de Clínicas chegava a 95,33% e o Hospital Nossa Senhora da Conceição a 93,33% de ocupação, e a média da Capital era de 90,47%.

Isolamento social

A prefeitura lançou no início de julho um “desafio” para que a cidade chegue aos 55% de isolamento, índice que ainda não foi atingido. No domingo (19), apesar do calor e do dia ensolarado, o índice chegou perto, alcançando 53,6%. No sábado, o índice havia sido de 42,6%.

O patamar de 55% de isolamento social foi estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde como o mínimo necessário para frear a velocidade de disseminação do vírus e reduzir a pressão da pandemia sobre o sistema de saúde. O relógio virtual com o índice medido no dia anterior, atualizado a cada 24 horas, está hospedado na plataforma de transparência dos dados sobre o coronavírus em Porto Alegre, criada pela prefeitura para tornar públicos e de fácil acesso os números sobre a evolução da pandemia.

Apelo contra o lockdown

Na última sexta-feira (17) o prefeito Nelson Marchezan Júnior fez um apelo aos porto-alegrenses para que respeitem o isolamento social e evitem a última ferramenta possível: o fechamento total da cidade. Pela página do Facebook da Prefeitura de Porto Alegre, Marchezan e o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, apresentaram os dados da pandemia e esclareceram dúvidas e boatos sobre o novo coronavírus. Mais cedo, o prefeito já havia conversado por videoconferência com representantes dos hospitais e entidades empresariais.

Marchezan explicou que a Capital conta com uma boa estrutura hospitalar e reconheceu o esforço das instituições de saúde na ampliação de mais de 200 leitos de UTI nos últimos meses. “Até hoje ninguém ficou sem atendimento adequado, mas os hospitais estão no seu limite de recursos humanos”, diz o prefeito. Ele explica, ainda, que jamais existirá uma oferta de leitos de UTI do tamanho que uma pandemia exige e que “nenhum lugar do mundo conseguiu este controle”, observa.

Histórico dos óbitos desta segunda-feira

Óbito 213, 19/7. GHC. Homem, 78 anos. Internação em UTI em 17/7, mesma data de PCR positivo para Covid. Paciente com doença renal crônica.

Óbito 214, 19/7. GHC. Mulher, 61 anos. Internação em 3/7. UTI a partir de 5/7. PCR positivo para Covid em 3/7. Hipertensão, diabetes, ex-tabagista.

Óbito 215, 18/7. GHC. Homem, 92 anos. Internação enfermaria 16/7. PCR positivo para Covid em 17/7.

Hipotireoidismo, ex-tabagista.

Óbito 216, 19/7. GHC. Mulher, 78 anos. Internação enfermaria 16/7. PCR positivo para Covid em 19/7.

Doença neurológica e isquemia de membro inferior.

Óbito 217, 19/7. GHC. Homem, 81 anos. Internação em UTI em 10/7. PCR positivo para Covid em 16/7. Doença cardiovascular e pulmonar crônica.

Óbito 218, 19/7. Hospital Moinhos de Vento. Mulher, 94 anos. Internação sem UTI em 14/7. PCR positivo para Covid em 16/7. Doença neurológica e hipertensão.

Óbito 219, 20/7. Hospital de Clínicas. Mulher, 64 anos. Internação em UTI em 30/6. PCR positivo para Covid em 1º/7. Doença cardiovascular.

Óbito 220, 18/7. Hospital Mãe de Deus. Homem, 49 anos. Internação em UTI em 7/7. PCR positivo para Covid em 11/7. Doença cardiovascular e imunodeficiência.

Óbito 221, 19/7. Hospital Divina Providência. Homem, 82 anos. Internação sem UTI em 13/7. PCR positivo para Covid em 18/7. Doença cardiovascular.

Óbito 222, 18/7. Santa Casa. Homem, 65 anos. Internação em 26/6, em UTI em 28/6. PCR positivo para Covid em 27/6. Doença renal, cardiovascular e pulmonar crônica, diabetes, imunodeficiência.

Óbito 223, 20/7. Hospital Mãe de Deus. Mulher, 92 anos. Internação em UTI em 12/7. PCR positivo para Covid em 15/7. Doença renal e cardiovascular.

Óbito 224, 19/7. Hospital São Lucas. Homem, 78 anos. Internação sem UTI em 16/7. PCR positivo para Covid em 17/7. Diabetes, imunodeficiência.

Óbito 225, 19/7 Hospital São Lucas. Mulher, 75 anos. Internação sem UTI em 13/7. PCR positivo para Covid em 14/7. Hipertensão.

Óbito 226, 19/7. Hospital São Lucas. Homem, 72 anos. Internação sem UTI em 12/7. PCR positivo para Covid em 13/7. Diabetes, imunodeficiência.

