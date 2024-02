Porto Alegre Porto Alegre tem mais um mês de baixa em assaltos no transporte coletivo

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Capital gaúcha registrou apenas um incidente, não detalhado. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com apenas uma ocorrência de assalto no transporte coletivo, Porto Alegre teve em janeiro uma diminuição de 50% no número de casos da modalidade, face a dezembro. Trata-se do terceiro mês seguido de baixa nos registros desse tipo de crime na capital gaúcha, incluindo ônibus e lotações. Já na comparação com igual período no ano passado, a baixa é de 80%.

É o que aponta o mais recente levantamento do Fórum Transporte Seguro, divulgado nessa quarta-feira (14) e que não detalha a data, local ou linha onde houve o incidente. Participam do colegiado representantes das empresas que operam as linhas, entidades representativas do setor e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), em conjunto com a Guarda Municipal, Brigada Militar (BM) e Polícia Civil.

Além da análise das estatísticas, o grupo tem reuniões mensais com foco em ações integradas para diminuir os ataques. O diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, ressalta: “A diminuição mostra que esse trabalho é importante, principalmente por ser feito de forma conjunta”.

Tendência

Desde a criação da Força-Tarefa de Combate aos Roubos no Transporte Coletivo de Porto Alegre, em 2016, os registros de assaltos a passageiros e funcionários das empresas do setor sofreram uma redução anual de 94% na cidade. Foram 915 incidentes entre janeiro e dezembro daquele ano, contra 55 no mesmo intervalo em 2023.

Em razão dos resultados obtidos ao longo desse período, o transporte público de Porto Alegre é considerado um modelo em segurança por outras capitais, a exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, onde os índices de ataques desse tipo continuam em alta. Confira a linha do tempo:

– 2016: 915 assaltos.

– 2017: 612 assaltos.

– 2018: 400 assaltos.

– 2019: 191 assaltos.

– 2020: 140 assaltos.

– 2021: 61 assaltos.

– 2022: 40 assaltos.

– 2023: 55 assaltos.

Contribuição

O êxito do combate a esse tipo de crime depende do registro de atitudes suspeitas e das ocorrências encaminhadas ao telefone 190, da Brigada Militar. É importante detalhar data, horário, número da linha e prefixo do ônibus ou lotação, para que os órgãos competentes possam coibir situações de risco no transporte público.

Informações sobre os suspeitos também podem ser de grande utilidade. É importante, porém, seguir uma das principais orientações de especialistas em segurança: não tentar reagir durante a ação do criminoso. A vida é sempre mais importante que um celular, dinheiro ou outro bem material.

Boletins de ocorrência podem ser realizados na página da Delegacia On-line (delegaciaonline.rs.gov.br) ou diretamente na Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DRTC), pioneira do País. A unidade funciona na avenida Getúlio Vargas nº 1.250 (bairro Menino Deus) e também atende pelo telefone fone (51) 3288-8528.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-tem-mais-um-mes-de-queda-em-assaltos-no-transporte-coletivo/

Porto Alegre tem mais um mês de baixa em assaltos no transporte coletivo

2024-02-14