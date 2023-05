Geral Porto Alegre tem nova linha de ônibus para atender estudantes da região do bairro Humaitá

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

A linha terá quatro viagens nos horários de saída e entrada dos estudantes. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre criou uma nova linha de ônibus para atender estudantes da Escola Antônio Giúdice, que moram na avenida Ernesto Neugebauer, no bairro Humaitá. A linha 704.2 – Humaitá/Ernesto Neugebauer é uma variação da linha 704 – Humaitá e vai operar a partir desta terça-feira (16). O incremento atende a um pedido da comunidade para qualificar o transporte coletivo da região. A demanda foi realizada durante uma vistoria do Mais Comunidade.

“O incremento que promovemos na oferta do transporte passa não apenas pela análise técnica, mas pelo diálogo com a comunidade. Temos trabalhado para trazer mais passageiros para o transporte coletivo e qualificar o sistema para o usuário”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

A linha terá quatro viagens nos horários de saída e entrada dos estudantes. No sentido bairro-Centro, o primeiro horário vai sair às 7h45, para a entrada no turno da manhã, às 8h. O segundo partirá às 13h para a entrada dos alunos às 13h15. Para o sentido Centro-bairro as saídas do ônibus serão às 11h30 para atender os alunos ao meio-dia e às 16h48 para aqueles que saem às 17h15.

As mudanças estarão disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar GPS para ser direcionado ao Cittamobi.

129 ônibus

Em outra frente, a prefeitura de Porto Alegre fez no último sábado (13) a entrega dos 129 ônibus adquiridos pelas empresas que operam o sistema de transporte coletivo. Todos os veículos possuem ar-condicionado e elevador veicular para garantir a acessibilidade. Eles começaram a integrar a frota em 2022. Cerca de 100 foram expostos no estacionamento ao lado do estádio Beira-Rio. A atividade contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, vereadores, representantes das empresas que operam o sistema e motoristas.

“A mobilidade humana é um dos maiores desafios do Brasil. Cidade boa para viver tem que ter vários modais. Precisamos melhorar e integrar o sistema de transporte público e oferecer qualidade para atrair os passageiros”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

O investimento das empresas na nova frota é de mais de R$ 80 milhões. Até o final de 2023 mais veículos serão adquiridos para a renovação da frota, chegando a 200 ônibus novos em dois anos. “Estes 129 novos ônibus representam mais do que um investimento em frota, significam maior qualificação, conforto e avanço para o serviço de transporte coletivo de Porto Alegre. E vamos avançar ainda mais”, disse o vice-presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) José Alberto Machado Guerreiro. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Porto Alegre tem nova linha de ônibus para atender estudantes da região do bairro Humaitá

