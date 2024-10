Porto Alegre Porto Alegre tem previsão de chuvas isoladas esta semana

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas. Foto: Alex Rocha/PMPA A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

De acordo com o prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana será marcada por tempo nublado, com chuvas isoladas e temperaturas amenas em Porto Alegre.

Nesta terça-feira (8) o céu continuará com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas. A temperatura mínima será de 18°C, e a máxima não deve passar de 20°C. Ventos fracos de Sul/Sudeste.

Na quarta (9), a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 17°C e 22°C, com ventos moderados vindos de Leste/Sudeste. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e está pronta para informar a população sobre qualquer mudança significativa. Recomenda-se que os moradores acompanhem os canais oficiais para atualizações sobre o tempo e possíveis alertas de segurança.

Em parte do Rio Grande do Sul, esta segunda semana de outubro será de muita atenção para eventos de chuva com moderada a forte – intensidade que poderão acarretar em altos volumes acumulados até sexta-feira (11), para a intensidade, volume e área de chuva que podem sofrer alterações, a depender do deslocamento dos sistemas; isto porquê, a chuva pode se intensificar entre a quinta (10) e a sexta com a entrada de novas instabilidades.

Os volumes podem ficar em torno dos 50 aos 90 milímetros nas regiões das Missões, Noroeste, Centro e Vales do Rio Grande do Sul. A divisa do Estado com Santa Catarina fica em alerta até meados da próxima semana para temporais localizados, raios e ventos moderados a forte.

Porto Alegre tem previsão de chuvas isoladas esta semana

