Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Em duas semanas, menos de 25% desse segmento procurou o serviço na capital gaúcha. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

Com metas 100% cumpridas e índices recordes de imunização contra a gripe em idosos e profissionais da saúde, as autoridades da saúde de Porto Alegre têm um novo desafio nos próximos dias: repetir esse sucesso entre os indivíduos com doenças crônicas, segmento que está entre os considerados prioritários pelo Ministério da Saúde na fase atual de aplicação da dose.

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) trabalha para atingir a meta de 173 mil indivíduos protegidos nesse grupo. Entretanto, a demanda tem de mostrado aquém do esperado. Em pouco mais de duas semanas, menos de 47 mil pessoas com tal perfil “ofereceram o braço à picada”, contingente que mal chega a 25% dessa fatia populacional.

Esse objetivo é fundamental, até porque hipertensão, diabetes, cardiopatias e problemas respiratórios estão entre os fatores agravantes que aumentam o risco de letalidade em casos de infecção por influenza ou mesmo por coronavírus.

Quem sofre dessas e de outras doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) deve procurar uma das 45 lojas das três redes de farmácias parceiras da prefeitura na iniciativa – Agafarma, Panvel e São João – para receber a injeção.

O contingente populacional estimado pelo Ministério da Saúde para esta fase de vacinação em Porto Alegre é de 192.446 pessoas com comorbidades, 571 indígenas, 1.965 funcionários do sistema prisional, 4.424 da população privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa. A meta é vacinar 90% desses totais.

A diretora-adjunta de Atenção Primária da SMS, Diane Nascimento, salienta a importância de essas pessoas buscarem a vacinação contra gripe. “São pacientes com comorbidades, grupo de fundamental importância para o controle da epidemia de Covid-19. A dose não protege contra o coronavírus, mas ao imunizar contra três tipos de vírus influenza [H1N1, H3N2 e Influenza B], diminui os riscos de complicações que podem levar o paciente a internações hospitalares”.

Mudança de calendário

O Ministério da Saúde atualizou o cronograma da campanha de vacinação contra a gripe com relação à terceira fase, que ocorreria inicialmente entre 9 e 22 de maio, sendo o “Dia D” previsto para 9 de maio – e que acabou cancelado. As alterações estabelecem que a terceira fase será de 11 de maio e 5 de junho, dividida em duas etapas, com o cancelamento do Dia D de mobilização nacional.

Dessa forma, ficou para 11 de maio o início da vacinação de crianças de 6 meses a 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias. Já no dia 18 de maio começa a vacinação de adultos de 55 a 59 anos e professores. Somados todos os segmentos, a campanha será encerrada no dia 5 de junho.

