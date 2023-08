Porto Alegre Porto Alegre terá “Esquina Americana” para conectar a população aos Estados Unidos

Por Marcelo Warth | 4 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O espaço gratuito será instalado no Centro da Capital até o fim deste ano Foto: Freepik O espaço gratuito será instalado no Centro da Capital até o fim deste ano. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um espaço gratuito, onde as pessoas poderão se conectar com os Estados Unidos, exercitando o inglês, será instalado em Porto Alegre até o fim deste ano.

No local, chamado de “Esquina Americana” (American Corner), serão disponibilizados computadores para a realização de pesquisas sobre a cultura americana e uma agenda de eventos, além de orientações para quem planeja estudar no país.

Para a implantação do espaço, foi assinado, no fim do mês passado, um memorando de entendimento entre o Consulado-Geral dos EUA em Porto Alegre e o Senac-RS. A Esquina Americana será instalada no Senac Centro Histórico, localizado na rua Pinto Bandeira, 292.

Durante um encontro com jornalistas, a nova cônsul-geral dos EUA em Porto Alegre, Carrie Muntean, e a chefe da Seção de Educação, Cultura e Imprensa do consulado, Cynthia Faby, destacaram que a iniciativa visa aproximar os brasileiros do país e promover o intercâmbio cultural.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-tera-esquina-americana-para-conectar-a-populacao-aos-estados-unidos/

Porto Alegre terá “Esquina Americana” para conectar a população aos Estados Unidos

2023-08-04