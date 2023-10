Porto Alegre Porto Alegre terá feirão de empregos com 2 mil vagas na próxima semana

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Evento ocorrerá na próxima quarta e quinta-feira Foto: Divulgação/PMPA Evento ocorrerá na próxima quarta e quinta-feira. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre prepara uma nova edição do feirão de empregos, com cerca de 2 mil vagas na próxima quarta (18) e quinta-feira (19). Realizado pela secretaria Extraordinária do Trabalho e da Qualificação Profissional (SMTQ), o evento ocorrerá em frente ao Sine Municipal, na avenida Sepúlveda esquina com a avenida Mauá, no Centro, das 9h às 16h.

Titular da pasta, Tiago Simon, explica que ao menos 30 representantes de empresas são esperados. Além da oferta de vagas, haverá palestras de capacitação e de mentoria e um cabide solidário, com a proposta de reforçar o guarda-roupa de candidatos que buscam emprego.

“É um movimento amplo e qualificado para fomentar o preenchimento de vagas e a geração de renda. Com o fim do ano, muitas oportunidades estão surgindo e esperamos receber 2 mil pessoas ao longo dos dois dias”, completa Simon. Nos próximos dias, será divulgada grade com a programação completa das palestras.

