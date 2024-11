Porto Alegre Porto Alegre terá variação de temperatura e chuva nesta semana

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Prefeito Sebastião Melo coordenou reunião da Comissão Permanente de Atuação em Emergência Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeito Sebastião Melo coordenou reunião da Comissão Permanente de Atuação em Emergência Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

A semana começou com calor em Porto Alegre, com a temperatura passando de 30 graus nesta segunda-feira (11). Há possibilidade de rajadas de vento e chuva isolada no fim do dia.

O prefeito Sebastião Melo coordenou reunião da Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergências), no Centro Administrativo Municipal, para mobilizar as equipes das secretarias em caso de ocorrências devido ao clima.

Confira a previsão para os próximos dias, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia):

– Terça-feira, 12: o dia começa encoberto, com possibilidade de chuva isolada pela manhã. À tarde, o tempo deve permanecer com muitas nuvens. As temperaturas oscilam entre 14°C e 23°C, com ventos de Sudeste a Sul, predominantemente fracos.

– Quarta-feira, 13: muitas nuvens ao longo do dia. As mínimas previstas são de 14°C, com máximas de 27°C. O vento, de direção Noroeste a Oeste, deve ser fraco com possibilidade de rajadas moderadas.

– Quinta-feira, 14: previsão de muitas nuvens, com temperaturas variando entre 15°C e 28°C.

Porto Alegre terá variação de temperatura e chuva nesta semana

2024-11-11