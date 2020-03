Notícias Porto Alegre testa pela primeira vez o uso de drones para descontaminação de áreas públicas

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Operação foi realizada no Parque da Harmonia. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

Por iniciativa conjunta entre a prefeitura e uma rede de entidades e empresas com ênfase na inovação, o Parque da Harmonia (Centro Histórico) recebeu nesta quinta-feira (26) o primeiro voo-teste em Porto Alegre com o uso de drones para descontaminação de áreas públicas com grandes dimensões ou difícil acesso, a exemplo de ruas, parques, arredores de hospitais e outros espaços.

O teste durou aproximadamente 60 minutos e foi feito no Parque Harmonia, ao lado do Guaíba, com drone do modelo Pelicano 2020, operado pela empresa SkyDrones. O equipamento subiu carregado de 10 litros de produto desinfetante, especialmente desenvolvido por equipe coordenada pela professora e pesquisadora do Instituto de Química da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Nadya Silveira.

Cada voo do drone, com cerca de 15 minutos, cobre uma área estimada em 1 hectare. A operação foi planejada com base no protocolo sanitário utilizado pela China em um cenário avançado de contaminação, no qual ambientes adquirem alto potencial de transmissão do coronavírus.

Conforme o diretor de Inovação da prefeitura, Paulo Ardenghi, o objetivo é que a capital gaúcha esteja preparada para utilizar essa tecnologia caso a cidade venha a registrar o agravamento do surto epidêmico. “Dentre as vantagens de utilização do equipamento, estão o custo modesto e o baixo risco ao operador, que pilota o drone a distância”, acrescentou.

A professora Nadya explicou que os estudos para chegar à fórmula do produto utilizado na pulverização se estenderam por uma semana, conduzidos de acordo com a experiência da China:

“Precisávamos de um desinfetante de ação rápida e que não emitisse resíduos tóxicos no ar. Então chegamos ao produto que testamos neste voo, com ação estimada de um minuto, alto poder de desinfecção e dispersão segura para o ser humano, animais e meio ambiente”.

Ela detalhou, ainda, que o líquido é similar a desinfetantes domésticos como a água sanitária, porém com concentração específica de alguns agentes químicos, a fim de garantir baixo impacto ambiental.

A iniciativa foi identificada e viabilizada através de parceria com a CapTable, plataforma de startups que participa do “Start.Health: Startups vs Covid”, projeto liderado pela prefeitura em parceria com o Pacto Alegre, empresas e diversas entidades que compõem o ecossistema de inovação na Capital.

O objetivo do programa é identificar empresas com soluções maduras para ajudar no combate imediato ao coronavírus. Startups interessadas em participar e colaborar com ferramentas para auxiliar a cidade no combate ao novo coronavírus podem se inscrever até o dia 31 por meio de link disponível no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

