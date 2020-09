Porto Alegre Porto Alegre teve o terceiro bingo interditado desde o começo da pandemia. Mais de 80 pessoas estavam no local

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Localizado na Zona Norte, estabelecimento irregular havia sido alvo de denúncia anônima. (Foto: Divulgação/PMPA)

Agentes da Guarda Municipal de Porto Alegre interditaram na tarde desta quarta-feira (2) um bingo clandestino no bairro Jardim São Pedro, na Zona Norte. Mais de 80 pessoas estavam no estabelecimento, flagrado a partir de denúncia anônima encaminhada à corporação. Além da atividade ilícita, a casa atuava em desacordo com as restrições previstas em decreto municipal de combate à pandemia de coronavírus.

Apesar do intenso movimento de apostadores e das dimensões do salão utilizado para a jogatina ilegal, o espaço está localizado em um prédio discreto (na rua Tupinambá, a uma quadra da avenida Assis Brasil), sem qualquer indicação que denunciasse a irregularidade.

Nenhum frequentador foi detido, mas o responsável pelo bingo foi encaminhado a uma Delegacia da Polícia Civil, para registro de ocorrência. Ele deve responder a processo sobre exploração de jogos-de-azar e descumprimento de lei municipal. Dentre os indícios coletados no local estão cartelas, equipamentos e monitores para exibição de dezenas em sorteios.

Casos anteriores

Desde o final de março, quando a prefeitura da capital gaúcha decretou estado de calamidade pública por causa da pandemia, outras duas casas irregulares de jogos já haviam sido alvo de autuação na cidade.

Uma dessas ocorrências foi registrada no começo de maio, em bingo que ocupa um antigo cinema desativado na esquina das avenidas Bento Gonçalves e Princesa Isabel (Azenha).

A Guarda Municipal ressalta que denúncias sobre violação de medidas de distanciamento social podem ser realizadas por meio dos telefones 153 ou 156. Informações mais detalhadas estão disponíveis no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

