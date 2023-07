Porto Alegre Porto Alegre tem redução no número de mortes em acidentes de trânsito durante o mês de junho

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Segundo a EPTC. maioria dos casos fatais envolve automóveis e motocicletas. (Foto: EBC)

Balanço divulgado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) aponta uma redução no número de mortes em acidentes de trânsito durante o mês de junho em Porto Alegre, em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram duas vítimas, contra sete no sexto mês de 2022, o que representa uma queda de quase 72%.

No acumulado do primeiro semestre deste ano, a capital gaúcha totalizou 28 perdas humanas em colisões e atropelamentos. São três óbitos a menos que os 31 registrados em igual intervalo no ano passado – uma redução de 9,6%.

Também de janeiro a junho deste ano, os maiores causadores de acidentes no trânsito foram automóveis e motocicletas. As faixas etárias mais atingidas foram as de idosos (a partir dos 60 anos) e adultos com 26 a 35 anos. No critério de gênero, 76% das vítimas era do sexo masculino.

Já em relação aos acidentes em geral (com ou sem perdas humanas), a Zona Leste concentrou o maior índice de registros em junho: 32%. Na sequência aparecem as Zonas Norte (30%), Sul (23%) e Central (15%).

Porto Alegre integra o programa Vida no Trânsito (PVT), coordenado pelo Ministério da Saúde, e desde 2012 faz a análise de todos os sinistros de trânsito com vítimas fatais, com o objetivo de identificar os fatores e condutas de risco que resultaram em ocorrências com mortes.

As causas de sinistros de trânsito decorrem, na sua maioria, de ações comportamentais dos usuários das vias. A partir dessa constatação, a EPTC (vinculada à Secretaria de Mobilidade Urbana) realiza atividades de prevenção contra novas ocorrências.

No ano passado, a prefeitura lançou o Plano de Segurança Viáriam. Trata-se de um um conjunto de diretrizes de planejamento e gestão da segurança viária, com metas para reduzir a acidentalidade no trânsito, seguindo os propósitos de desenvolvimento sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em sua agenda 2030.

Conscientização

A EPTC mantém uma agenda permanente de atividades para conscientizar a população sobre a importância de um trânsito seguro. As ações são realizadas pela Escola Pública de Mobilidade e direcionadas a diversos públicos,.

Nesta quarta-feira (19), durante os turnos da manhã e tarde, haverá atividades voltadas para os idosos. Agentes realizarão mais uma etapa do projeto “Conversa Musicada”, que utiliza metodologia de interatividade e um tom motivacional com músicas que proporcionam reflexão sobre o tema.

No próximo sábado (22), “azuizinhos” estarão no evento “Salão de Motos” do Shopping Iguatemi, com ações educativas voltadas aos ciclistas e motociclistas. Será distribuído material informativo e esclarecidas dúvidas em relação à nova legislação do Código Brasileiro de Trânsito (CTB) para ciclomotores e bicicletas elétricas.

A equipe de educação levará um óculos de realidade virtual e outro para simulação do efeito de substâncias piscoativas. O objetivo é permitir uma experiência prática sobre situações reais de risco, como a de dirigir após a ingestão de bebida alcoólica ou entorpecentes.

Também serão divulgadas informações do programa “Motociclista Seguro”, que consiste em sensibilizar os próprios pilotos sobre a percepção de riscos e o autocuidado no trânsito.

Além disso, a distância da EPTC disponibiliza cursos on-line gratuitos referentes à segurança no trânsito para pedestres, ciclistas e condutores particulares ou profissionais de diversos modais. Interessados devem entrar em contato por e-mail informado em prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

