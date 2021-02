Porto Alegre Porto Alegre vacina idosos de 85 anos ou mais contra Covid-19

12 de fevereiro de 2021

No estádio Beira-Rio, o atendimento ocorre desde as 12h. Foto: Alex Rocha/PMPA No estádio Beira-Rio, o atendimento ocorre desde as 12h. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A vacinação de idosos com 85 anos ou mais contra a Covid-19, iniciada nesta sexta-feira (12), na Capital, transcorre normalmente nas dez unidades de saúde e três drive-thrus, com maior movimento registrado no início da manhã. A novidade é o atendimento no estádio Beira-Rio, que começou às 12h. Os preparativos e a logística, organizados por equipes da Secretaria Municipal de Saúde, contam com apoio do Sport Club Internacional, Exército, Brigada Militar e Guarda Municipal.

A diretora de Atenção Primária da SMS, Luciane Beiró, destaca que a ideia é oferecer mais um local para que os idosos sejam vacinados com segurança, sem precisar sair dos veículos. São quatro pontos de vacinação e mais quatro de registro. “Estou importante hoje”, disse Nelson Silla, de 85 anos, que chegou dirigindo o seu carro e foi o primeiro da fila a ser atendido no drive-thru do Beira-Rio. “Essa dose significa mais garantia, mais alívio e menos medo, mas seguirei mantendo todos os protocolos de segurança”. Acompanhado pela filha Claudia Silla Terra, Nelson agora aguarda o dia de trazer a esposa que completará 80 anos em 2021.

Nilza Eifler Rosa foi trazida ao drive-thru pela filha Mara Regina. Moradoras do bairro Santana, elas festejaram a abertura da vacinação no Beira-Rio. Aos 95 anos, dona Nilza se diz feliz e esperançosa. Mara Regina também aguarda o dia de procurar uma unidade de saúde ou drive-thru para fazer a imunização. “Farei 70 anos, então preciso ter um pouco mais de paciência.”

Aos 87 anos, dona Altiva de Oliveira Ungelter deu uma aula de empatia enquanto aguardava na companhia da filha Ruth Ungelter. “Esperamos muito por esse momento, mas se eu pudesse abriria mão da minha vacina para um trabalhador da linha de frente de atendimento a Covid-19.” Como chegou a sua vez, ela explica que tem a expectativa de retomar o trabalho voluntário na igreja luterana. Dona Altiva trabalhou durante 19 anos no Hospital Moinhos de Vento na copa da enfermagem e também no bloco cirúrgico. Antes de ser imunizada, ela lembra que o avô do seu marido foi quem instalou a pedra fundamental no hospital.

Para acomodar melhor quem aguarda o momento de ser atendido, o Centro de Saúde Modelo instalou tenda no pátio e disponibilizou mais cadeiras, com apoio do Exército, observando o distanciamento. Nas unidades de saúde Assis Brasil e Morro Santana, o movimento é tranquilo. Assim como nos dois primeiros dias, o fluxo de pessoas é maior nos centros de saúde Modelo e IAPI e na unidade Santa Cecília, mas o atendimento ocorre sem muita espera.

Horários

Tanto nas unidades de saúde como no estacionamento do Simers (rua Coronel Corte Real, 975 – com acesso de veículos pela rua Dario Pederneiras e saída pela rua Corte Real) e no estacionamento do Hipermercado Big (avenida Sertório, 6.600), o atendimento é feito das 8h às 17h.

Já no drive-thru do estádio Beira-Rio, o funcionamento, neste primeiro dia, será do meio-dia até as 17h.

US Camaquã (rua Prof. Dr, João Pitta Pinheiro Filho, n° 176 – bairro Camaquã);

US São Carlos (avenida Bento Gonçalves, n° 6670 – bairro Agronomia);

US IAPI (rua Três de Abril, n°90 – bairro Passo da Areia);

US Morro Santana (rua Marieta Mena Barreto, n° 210 – bairro Morro Santana);

Clínica da Família Álvaro Difini (rua Alvaro Diffini, n° 520 – bairro Restinga);

US Moab Caldas (rua Moab Caldas , 400 – bairro Santa Tereza);

US Assis Brasil (avenida Assis Brasil, n°6615 – bairro Sarandi);

US Santa Marta (rua Capitão Montanha, n°27 – bairro Centro);

US Modelo (avenida Jerônimo de Ornellas, n° 55 – bairro Santana);

US Santa Cecília (rua São Manoel, n° 543 – bairro Santa Cecília).

