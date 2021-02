Porto Alegre Idosos do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, recebem segunda dose da vacina contra a Covid-19

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Com a aplicação da segunda dose da vacina, os idosos residentes poderão encontrar em algumas semanas seus familiares. Foto: Cristine Rochol/PMPA Com a aplicação da segunda dose da vacina, os idosos residentes poderão encontrar em algumas semanas seus familiares. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O dia começou diferente no Asilo Padre Cacique nesta sexta-feira (12), com a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 por equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Os idosos residentes poderão encontrar em algumas semanas seus familiares nas chamadas visitas de janela.

A assistente social Rogéria Panizi, gerente da instituição, explica que, a partir da segunda dose e com a imunização de idosos e servidores, o asilo retomará tais visitas, quando o idoso fica no lado de dentro do prédio e o familiar do lado de fora, e fará um planejamento para diminuir as restrições impostas pela pandemia no local.

Rogéria frisou que ainda serão mantidas medidas como as chamadas de vídeo, que, em 2020, somaram mais de 400, propiciando o contato entre os idosos e os seus familiares. “O planejamento para diminuir as restrições e mudar a rotina do local será incrementado a partir de agora.”

A idosa Maria Anna Ziegler, de 93 anos, exaltava a imunização. “Embora eu não tenha mais familiares, pois perdi o marido e meu filho, agora temos a expectativa aos poucos de ver mais gente circulando pelo asilo e quem sabe passear pela cidade”, disse, enfatizando a felicidade em residir no local. “Aqui tenho amigos, sou bem tratada, este momento é uma maravilha.”

O publicitário José Murilo Mauss foi um dos funcionários do asilo Padre Cacique a receber a segunda dose nesta sexta-feira. Para ele, o momento é de esperança. “Espero que possamos superar a dificuldade, que a vida volte pelo menos em parte a ser como era.”

