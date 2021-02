Esporte A melhor equipe de todos os tempos do Super Bowl, segundo o Grupo Betway

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os jogadores selecionados são os líderes nas principais categorias estatísticas das suas posições. Foto: Reprodução Os jogadores selecionados são os líderes nas principais categorias estatísticas das suas posições. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grupo Betway, site de apostas online, montou o seu time dos sonhos do Super Bowl. Antes da competição em Tampa Bay, em fevereiro, no qual os Kansas City Chiefs lidera como favorito nos sites de aposta esportiva, o Betway resolveu reunir a melhor equipe de todos os tempos do esporte em um único time.

“Antecipando o grande jogo deste ano em Tampa Bay, montamos uma equipe com aqueles que tiveram os maiores desempenhos estatísticos na história do Super Bowl”, revelou a equipe do site de apostas.

Os jogadores selecionados são os líderes nas principais categorias estatísticas das suas posições. Confira os atletas escolhidos pelo Grupo Betway, nas seguintes colocações:

Ataque

Na posição Quarterback, o jogador fica responsável por armar as jogadas de ataque de sua equipe, e alinham-se logo atrás da linha central, no meio da linha ofensiva. Nessa posição, a empresa de jogos elegeu Tom Brady. O atleta lidera todos os quarterbacks em passagens de touchdowns do Super Bowl. Além disso, ele ganhou o recorde de seis troféus Lombardi em nove aparições no Super Bowl com o New England Patriots.

Já na Running back, normalmente há mais de um nessa função, dependendo da formação do ataque. O principal objetivo é correr com a bola após um kickoff e punt e precisa avançar o máximo em campo para que seu time comece a campanha ofensiva em boa posição. Nessa colocação, o Grupo Betway, elegeu Franco Harris e Emmitt Smith. O primeiro é líder de todos os tempos em jardas de corrida do Super Bowl, tendo acumulado 354 em quatro viagens para o grande jogo entre 1975 e 1980. Já o segundo tem um registro perfeito de três vitórias em três viagens para o Super Bowl entre 1993 e 1996, e ele é o único jogador a marcar duas corridas de touchdown em dois Super Bowls distintos.

Na Wide receiver, o escolhido foi Jerry Rice. Nesta função, os jogadores devem ser rápidos para se deslocam em rotas curtas e longas para receber ou corrigir passes. Rice detém o recorde de mais jardas de recepção do Super Bowl, jardas de scrimmage e recepções, e suas oito recepções de touchdowns totalizam cinco a mais do que qualquer outro jogador atingiu. Ainda na posição de Wide receiver, Lynn Swann. O americano foi o maior apanhador de bola da história do Super Bowl antes de Rice aparecer. Ele ocupa o segundo lugar de todos os tempos para jardas de recepção e o segundo lugar compartilhado para recepções de touchdown.

Como Tight end, o Betway classificou Rob Gronkowski. Nessa posição, o atleta deve ter força e agilidade para receber os passes ou ficar para proteger e segurar a linha defensiva. Gronkowski ganhou 297 jardas de recepção, a maior na sua posição e a sexta maior de qualquer jogador da história. Além disso, marcou três touchdowns, outro recorde para tight ends.

Na Linha ofensiva, o título de melhor equipe ficou com Washington Football Team. No Super Bowl XXII, em 1987, Washington ganhou um recorde de 280 jardas de corrida enquanto desistiu de apenas dois sacks contra o Denver Broncos.

Defesa

A posição Defensive, normalmente é composta por três a quatro atletas. No time da Betway na Defensive end ficou L.C. Greenwood e Charles Haley. Nessa linha, os jogadores devem pressionar a linha de ataque, impedindo corridas e tentando derrubar o quarterback. O primeiro escolhido, o Greenwood acumulou cinco sacks em quatro Super Bowls como parte da famosa linha defensiva ‘Steel Curtain’ do Pittsburgh, na década de 1970. Já o Charles Haley, posicionado logo abaixo de Greenwood, com 4,5 sacks no Super Bowl. Haley foi o primeiro jogador a vencer cinco Super Bowls e continua sendo o único jogador a tê-lo feito além de Tom Brady.

Já na Defensive tackle são mais dois esportistas. Eles também pressionam a linha de ataque para impedir corridas e tentam derrubar o quarterback. Nessa posição, o grupo de apostas definiu Willie Davis e Justin Tuck. Davis é o primeiro de dois jogadores desta equipe que participou do primeiro Super Bowl. O defensive tackle ganhou anéis consecutivos com o Green Bay Packers em 1967 e 1968. Já Tuck foi membro da equipe do New York Giants, que derrotou o New England Patriots nos Super Bowl XLII e XLVI em 2008 e 2012.

Já o Middle linebacker tem como intuito derrubar os corredores parando pelo centro do campo. Nessa colocação, ficou Jeff Siemon. O ex-Minnesota Viking acumulou 30 tackles em três partidas, o segundo maior número entre todos os jogadores e o máximo na sua posição.

Para o posicionamento de Outside linebacker, o escolhido foi Wally Hilgenberg. Atrás do Defensive Line (linebackers) se localizam os Outside Linebackers ou “secundários”, que defendem igualmente lances e corridas. Hilgenberg era outro membro da equipe do Minnesota Vikings, jogando ao lado de Siemon como um outside linebacker. Também na situação de Outside linebacker, está Cornelius Bennett que acumulou 25 tackles, o terceiro maior número de qualquer linebacker.

Aos lados, posicionados diretamente à frente dos Wide Receivers, ficam os Cornerbacks, que têm de marcá-los. Neste lugar, a empresa de aposta colocou Larry Brown e Darrien Gordon. Nenhum jogador conseguiu mais passes no Super Bowl do que Brown, que fez três aparições em quatro anos com o Dallas Cowboys no início dos anos 1990. Já Gordon detém o recorde nessa categoria, tendo ganho 108 jardas de retorno de interceptação apenas no Super Bowl XXXIII, quando acertou dois passes para o Denver Broncos contra o Atlanta Falcons.

No centro e por trás da defesa são é o Free Safety, ele tem que marcar quaisquer jogadores ofensivos ainda livres. O selecionado foi Jake Scott tendo ganho 63 jardas de retorno em suas duas interceptações do Super Bowl, ambas ocorridas no Super Bowl VII em 1973.

O Strong safety ajuda a derrubar os Tight ends e running backs. Nesta posição, a opção do grupo foi Rodney Harrison. O jogador detém dois recordes do Super Bowl quanto à sua posição.

Equipes especiais

As posições mais especializadas no campo: a Kicker e Punter. Nas posições, a responsabilidade é chutar os field goals, extra points e, como na maioria dos casos, fazer os kickoffs. Os definidos pelo Betway foram Adam Vinatieri e Jerrel Wilson. Vinatieri marcou mais pontos na história da NFL e sempre será lembrado por seus chutes no Super Bowl. Já Wilson jogou para o Kansas City Chiefs e bateu sete vezes em sua derrota por 35-10 para o Green Bay Packers.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte