Porto Alegre Dmae realiza troca de bomba para ampliar vazão de água nas Ilhas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Nas medições da manhã desta sexta-feira, já foram constatados 5 metros a mais de pressão nas redes. Foto: Andréa Menezes/Arquivo DMAE PMPA Nas medições da manhã desta sexta-feira, já foram constatados 5 metros a mais de pressão nas redes. (Foto: Andréa Menezes/Arquivo DMAE PMPA) Foto: Andréa Menezes/Arquivo DMAE PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) realizou, na noite de quinta-feira (11), a substituição da bomba que leva a água da estação de tratamento Ilhas para o arquipélago através da Ponte Saco da Alemoa. Esta é a terceira vez que o departamento realiza a troca do equipamento a fim de aumentar a vazão no local. A última troca ocorreu em 5 de janeiro de 2021.

No trabalho que seguiu pela madrugada, os técnicos instalaram uma nova bomba de 12,5 CV (potência), vazão de 20 litros por segundo (l/s) e 30 metros de coluna de água (mca – que determinam a pressão). A bomba anterior atingia 13,88 litros por segundo. Nas medições da manhã desta sexta-feira (12) já foram constatados 5 metros a mais de pressão nas redes.

“O Dmae tem conhecimento de que o sistema da região apresenta uma ocupação populacional desordenada, que causa problemas de abastecimento há mais de uma década. Para solucionar este problema, é necessária uma obra estruturante. Estamos estudando a construção de mais um reservatório para suprir a demanda. Além disso, estamos averiguando situações relacionadas à rede existente em áreas em que houve remoção de residências para a construção da nova Ponte do Guaíba”, afirma o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Com o calor e consequente aumento de consumo nos meses de janeiro e fevereiro, os moradores das Ilhas, especialmente da Ilha do Pavão, relatam falta de água e intermitência no abastecimento. Na última semana, os técnicos do Dmae realizaram vistorias para verificar possíveis fugas que poderiam causar um mau funcionamento do sistema. No entanto, não foram detectadas.

O departamento reforça que, em casos de falta de água, é imprescindível que os moradores entrem em contato com o departamento via 156, opção 2, ou pelos canais digitais, informando os endereços completos. Assim as equipes podem verificar os problemas e buscar soluções de forma mais rápida e eficiente.

