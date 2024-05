Rio Grande do Sul Nova frente fria avança no Sul, e Inmet coloca parte do RS, Santa Catarina e Paraná em alerta

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Pessoas abrigadas por conta das enchentes necessitam de roupas quentes para enfrentar as baixas temperaturas. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Uma nova frente fria avança pelo Sul desde a sexta-feira (17). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acendeu alertas de chuvas intensas e temporais para o noroeste e nordeste do Rio Grande do Sul, e todo o Estado de Santa Catarina e do Paraná até o fim da tarde desse sábado (18), e a madrugada do domingo (19).

O alerta de tempestade pega uma faixa entre sul, oeste e norte catarinense, passa pelo Vale do Itajaí e pela Grande Florianópolis; e chega até sudeste e centro oriental paranaense. Segundo o Inmet, os volumes de chuva podem ficar entre 30 e 60 mm/h, com ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

Nas demais áreas, com alerta de chuva intensa, o Inmet aponta para volumes entre 20 e 30 mm/h, e ventos fortes, entre 40 e 60 km/h.

De acordo com o Climatempo, a frente fria espalha nuvens por todo o Sul, mas prevê chuva mais volumosa sobre o “norte gaúcho, incluindo a serra gaúcha, no oeste e sul de Santa Catarina”.

O Rio grande do Sul vive sua maior tragédia climática desde que as chuvas começaram no fim de abril. Ao menos 155 pessoas morreram no Estado, mas esse número ainda é considerado parcial e tende a aumentar ao longo dos próximos dias. Ainda há 94 desaparecidos e 806 feridos em decorrência das chuvas, conforme a Defesa Civil. Mais de 2,2 milhões de gaúchos foram afetados e há 540 mil desalojados e mais de 77 mil pessoas em abrigos.

O frio continua no RS e em SC, enquanto Sudeste e Centro-Oeste esquentam mais, diz a Climatempo. A frente fria se aproxima de São Paulo, mas, por ora, só aumenta a nebulosidade, e traz pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul. O Inmet também acendeu alerta de chuvas intensas para o sudoeste e pantanal sul de Mato Grosso do Sul.

Roupas grandes

Há uma carência de roupas quentes e principalmente de tamanhos grandes para mulheres e homens que perderam as suas por conta das enchentes. Os organizadores dos postos de arrecadação de donativos alertam para a necessidade de peças para pessoas gordas, assim como roupa íntima, como calcinhas, cuecas e meias. Vestimentas para crianças também são muito necessárias. Toda a ajuda é bem vinda. Nas redes sociais várias comunidades se movimentam em busca deste tipo de doações para os desabrigados.

2024-05-18