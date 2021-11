Porto Alegre Porto-alegrenses fizeram mais de 2,5 mil viagens gratuitas de bicicleta para se vacinar

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Com duração de até três horas, a ação é válida para a primeira e segunda dose. Foto: Brayan Martins/PMPA Porto Alegre, RS - 16.03.2018 Estação Bike Poa Local: Rua da República Foto: Brayan Martins/ PMPA Foto: Brayan Martins/PMPA

Uma parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e a Tembici, empresa responsável pelo sistema BikePOA, disponibilizou mais de 2,5 mil viagens gratuitas de julho a outubro para aqueles que precisaram de bicicleta no deslocamento da vacinação contra a Covid-19. Em função do resultado, a iniciativa, que terminaria em 31 de outubro, foi prorrogada até o final do ano.

Com duração de até três horas, a ação é válida para a primeira e/ou segunda dose. A abertura da campanha ocorreu em 23 de julho. O objetivo é demonstrar a importância da vacinação e facilitar os deslocamentos da população.

“A parceria com a Tembici facilita o acesso das pessoas à vacina. É fácil, gratuito, colabora com o trânsito da cidade e ainda faz bem para a saúde”, diz o secretário de Saúde da Capital, Mauro Sparta. Porto Alegre conta com mais de 400 bicicletas do sistema BikePOA.

Como usar

Para utilizar o serviço, o interessado precisa baixar o app Bike Itaú, selecionar o plano vacinação e adicionar o código PRIMEIRA se estiver indo tomar a primeira dose ou SEGUNDA se estiver indo tomar a segunda, para liberar a gratuidade.

Dicas para um deslocamento seguro de bicicleta:

— Planeje seu itinerário com preferência às vias secundárias, com baixo volume de tráfego, mesmo que seja mais longo.

— Escolha cruzar avenidas em locais onde existam travessias de pedestre, mas lembre-se: nesses locais a preferência é do pedestre, desça e empurre a bicicleta.

— Esteja sempre atento aos semáforos.

— Quando não houver ciclovia ou ciclofaixa, ande do lado direito da pista, junto ao bordo da via.

— Não pedale na contramão, principalmente em ruas com sentido único.

— Sinalize sempre com os braços a intenção de realizar alguma manobra.

— Use preferencialmente roupas claras, em cores chamativas, e tenha sempre a certeza de que está sendo visto pelos condutores e demais personagens da via.

Confira as estações de bike na Capital:

01 – Mercado (Largo Jornalista Glênio Peres, esquina avenida Borges de Medeiros)

02 – Praça da Alfândega (rua Capitão Montanha, ao lado do Museu de Arte do Rio

Grande do Sul)

03 – Casa de Cultura Mário Quintana (rua Sete de Setembro, oposto ao número 510)

04 – Museu Júlio de Castilhos (rua Duque de Caxias, 1208)

05 – Rua Fernando Machado (rua Coronel Fernando Machado, oposto ao nº 623)

06 – Duque de Caxias (rua Duque de Caxias, esquina rua General Canabarro)

07 – Usina do Gasômetro (rua dos Andradas, próximo ao Museu do Trabalho)

08 – Câmara de Vereadores (rua Ibanor José Tartarotti, esquina com avenida Loureiro da Silva)

09 – Barra Shopping (avenida Diário de Notícias, 382)

10 – UFRGS Administração (avenida Loureiro da Silva, em frente à Praça General Braga Pinheiro)

11 – Caminho dos Antiquários (rua José do Patrocínio, 06)

12 – UFRGS Arquitetura (avenida Sarmento Leite, em frente à UFRGS)

13 – Farsul (Av. Sarmento Leite, oposto ao nº 763)

14 – Lima e Silva (rua General Lima e Silva, oposto ao nº 591)

15 – Rua Alberto Torres (rua Alberto Torres, esquina rua José do Patrocínio)

16 – República (rua da República, 618)

17 – Praça Isabel (avenida Praia de Belas, na Praça Isabel)

18 – Ministério Público (avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80)

19 – Rótula do Gasômetro (rotatória entre Loureiro da Silva e Edvaldo Pereira Paiva)

20 – Praia de Belas (avenida Praia de Belas, 954)

21 – Praça Itália (rua Cecília Meireles, em frente à Praça Itália)

22 – Avenida Bastian (avenida Bastian, 332)

23 – 17 de Junho (avenida 17 de Junho, 743)

24 – Cascatinha (avenida Ipiranga, canteiro central da Érico Veríssimo)

25 – Estação Nacional (rua Mucio Teixeira, esquina Barão de Gravataí)

26 – Praça Garibaldi (rua José do Patrocínio, oposto ao nº 1050)

27 – Estação João Pessoa (Praça Piratini, esquina João Pessoa)

28 – Avenida Venâncio Aires (Venâncio Aires, 449)

29 – Praça Maj. Joaquim de Queirós (Jerônimo de Ornelas, 287)

30 – Vieira de Castro (rua Vieira de Castro, 133)

31 – UFRGS Campus Saúde (rua Eduardo Zaccaro Faraco, oposto ao nº 2574)

32 – Hospital de Clínicas (Jerônimo de Ornelas, 2350)

33 – Redenção Mercadinho (Largo Doutor José Faibes Lubianca, estacionamento da Galeria Mercado Bonfim)

34 – Barros Cassal (rua Antão de Faria, oposto ao nº 06)

35 – Irmão José Otão (rua Irmão José Otão, esquina Santo Antônio)

36 – Fernandes Vieira (rua Fernandes Vieira, 286)

37 – Rua Miguel Tostes (rua Miguel Tostes, 505)

38 – Rua César Lombroso (rua César Lombroso, oposto ao nº 19)

39 – Goethe (rua Doutor Florêncio Ygartua, 491)

40 – Parcão (rua 24 de Outubro, oposto ao nº 742)

41 – Iberê (Padre Cacique, oposto ao nº 2000)

