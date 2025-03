Acontece Porto Meridional de Arroio do Sal elevará atividade portuária no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de março de 2025

O novo porto, que terá sua construção iniciada em 2026, levará cerca de 3 anos para ser concluído Foto: Porto Meridional/Divulgação Foto: Porto Meridional/Divulgação

O Rio Grande do Sul ganhará uma nova infraestrutura que irá elevar a atividade portuária no estado. O Porto Meridional de Arroio do Sal, com custo de aproximadamente R$ 1,3 bilhão e previsão de início das obras para 2026, buscará trazer ao RS a demanda portuária que muitas vezes é levada para fora do estado por falta de infraestrutura.

Em visita à sede da Rede Pampa de Comunicação nesta segunda-feira (24), o prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto, comentou sobre o novo empreendimento: “uma obra desta natureza e magnitude vai beneficiar financeiramente a questão estrutural de Arroio do Sal e do estado como um todo. É uma obra de interesse nacional, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que só temos o Porto de Rio Grande. Isso tem feito com que muitas empresas estejam buscando ir para outros estados em busca de um custo menor em termos de logística”.

O prefeito também destacou que era uma necessidade do RS possuir mais um porto: “um estado importador e exportador como é o Rio Grande do Sul, não pode depender apenas de um porto. Nós temos 750km de costa e apenas um porto, enquanto Santa Catarina tem metade disso e está indo para o 7° porto”.

