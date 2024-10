Colunistas Porto Meridional de Arroio do Sal será o maior empreendimento do Estado desde o Polo Petroquímico

Por Flavio Pereira | 19 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto da Silva, ministro Paulo Pimenta e o presidente da FIERGS, Claudio Bier, anfitrião do evento para assinatura da autorização do Porto Meridional, que reuniu empreendedores, e líderes de diversos partidos políticos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Um evento que reuniu representantes dos governo federal e estadual, prefeitos, empresários e representantes de diversos partidos, selou ontem, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a assinatura da autorização para a exploração de um terminal privado, com investimento estimado em R$ 1,3 bilhão, que deve alcançar mais R$ 4,7 bilhões em estruturas complementares para movimentação de cargas em geral no município de Arroio do Sal. Anfitrião do evento, o presidente da FIERGS, Claudio Bier foi enfático:

“O Porto do Arroio do Sal não representa apenas um avanço estrutural, mas também uma vitória para todos os gaúchos”, afirmou, completando que o porto simboliza a recuperação econômica “que almejamos, possibilitando um caminho mais próspero para o Rio Grande do Sul”.

Impacto será maior que o do Polo Petroquímico

O Porto Meridional, empreendimento que será viabilizado com investimentos privados, terá um impacto econômico maior que o Polo Petroquímico de Triunfo, a grande obra do inicio dos anos 80 que mobilizou a sociedade gaúcha e uniu líderes de todos os partidos para alavancar a industrialização do Estado.

Futuro prefeito Luciano Pinto diz que a “união de todos será fundamental”

O prefeito eleito de Arroio do Sal, Luciano Pinto da Silva (Republicanos) disse ontem ao colunista que viu como fato positivo no evento realizado na FIERGS, a unidade: “O ato mostrou uma união de líderes e partidos que colocaram os interesses do Estado acima dos interesses partidários”. Para Luciano, que pertence ao mesmo partido do Ministro de Portos, Silvio Costa Filho, “um empreendimento dessa magnitude, que vai promover grande transformação econômica e social no Litoral Norte em particular, e no Estado como um todo, precisará da união de todos”.

Ministro de Portos: “Porto vai impulsionar a região”

O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, vê no Porto Meridional, “um empreendimento estratégico localizado na costa do Rio Grande do Sul. Com um investimento substancial, o projeto visa criar uma infraestrutura portuária moderna e eficiente, capaz de atender às demandas crescentes do comércio internacional. Além de facilitar o transporte de cargas, o porto também tem o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.”

Gabriel Souza lembrou os pioneiros do projeto

O vice-governador Gabriel Souza mencionou dois nomes importantes para esta conquista, por acreditarem no projeto desde o lançamento da ideia: o engenheiro e ex-deputado federal Fernando Carrion e o senador Luis Carlos Heinze, ambos presentes no ato de ontem.

“Fundamental para o PIB do Rio Grande do Sul”, afirma Pimenta

“O Porto Meridional é fundamental, não só para o PIB do Rio do Grande Sul, mas para muitas empresas que exportam e que hoje têm alto custo de logística. Vão ganhar competitividade. Isso significa gerar empregos. Isso significa atrair mais investimentos”, declarou o ministro da SECOM, Paulo Pimenta.

Porto tem apoio da Associação do Aço do RS

Associação do Aço do Rio Grande do Sul, que tem um importante polo na Serra gaúcha, avaliou que o setor pode ser bastante beneficiado com a construção do Porto Meridional em Arroio do Sal. Entre os filiados da Associação do Aço do Rio Grande do Sul (AARS) estão empresas como Randon, Marcopolo, Tramontina, ArcelorMittal e Gerdau.

Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/porto-meridional-de-arroio-do-sal-sera-o-maior-empreendimento-do-estado-desde-o-polo-petroquimico/

Porto Meridional de Arroio do Sal será o maior empreendimento do Estado desde o Polo Petroquímico

2024-10-19